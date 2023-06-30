Джонні Депп відсвяткував 60-річчя у Туреччині з трьома відомими рокерами

Голлівудський актор та музикант Джонні Депп відсвяткував день народження.

9 червня зірці "Піратів Карибського моря" виповнилося 60 років. Американське видання People днями поділилося подробицями святкування ювілею знаменитості. Так, у цей день Депп опинився у столиці Туреччини Стамбулі. Артист не став влаштовувати гучну вечірку, а відсвяткував скромно у ресторані за вечерею з найближчими друзями.

60-річчя Джонні Депп зустрів у компанії колег-музикантів з гурту Hollywood Vampires, з якими грає від 2015 року. Розділити свято Деппа зібралися Еліс Купер, учасник Aerosmith Джо Перрі і Томмі Генріксен:

"Великої грандіозної вечірки не було. Він відсвяткував у Стамбулі свій день народження. Він повечеряв зі своїми товаришами за гуртом. Це була скромна вечеря у Стамбулі, де вони грали", - розповів інсайдер.

Джонні Депп та гурт Hollywood Vampires / Фото: Getty Images

Джерело додало, що зараз Депп першою чергою приділяє увагу своєму здоров'ю:

"Йому 60. Він у турне. Він працює над фільмом. Він не може робити те, що робив у 20 років. Він дбає про себе. Все в міру. Він став старшим. Він все ще працює. Більше нема сенсу влаштовувати вечірки. Це інша сцена. Він дуже зайнятий", - сказало джерело, наближене до актора.

Нагадаємо, те, що Джонні Деппу варто більше приділити уваги своєму здоров'ю, стало зрозуміло, коли він вперше за довгий час з'явився на світському заході. У квітні актор відвідав Каннський кінофестиваль і налякав присутніх поганим станом своїх зубів.

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