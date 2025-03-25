Джордж Клуні різко розкритикував уряд США: Трамп образився та принизив актора

Клуні не подобається нинішнє ставлення уряду до журналістів, а президент США тим часом йому відповів.

Голлівудський актор Джордж Клуні різко розкритикував адміністрацію президента США Дональда Трампа.

Зірка Голлівуду обурений ставленням уряду до ЗМІ. Зокрема, в епізоді телешоу 60 Minutes від CBS Джордж Клуні говорить, що спостерігає невтішну картину. За його словами, уряд намагається зменшити вплив ЗМІ, використовуючи залякування та штрафування. Актор пригадав нещодавні позови Дональда Трампа проти видань ABC та CBS News.

"Коли три гілки влади, судова, виконавча і законодавча, зазнають невдачі, четверта має досягти успіху. Видання ABC щойно врегулювало судовий позов з адміністрацією Трампа. І CBS News наразі в процесі… Ми бачимо цю ідею використання уряду, щоб залякувати чи штрафувати, чи використати корпорації, щоб зменшити кількість журналістів. Урядам не подобається свобода преси. Вони не люблять пресу", - говорить актор.

Джордж Клуні / Фото: Associated Press

Президент США не лишився осторонь коментарів Джорджа Клуні щодо уряду. Судячи з різкої реакції, його це зачепило. На сторінці Truth Socia Дональд Трамп принизив Клуні та назвав "другосортною кінозіркою" і "невдалим політичним експертом".

"Навіщо вкрай дискредитованій програмі 60 Minutes робити повний "пафосний ролик" про Джорджа Клуні, другосортну кінозірку та невдалого політичного експерта? Він завзято боровся за обрання "Сонного Джо" (Джо Байдена – прим. ред.), а потім, одразу після дебатів, кинув його, як собаку. Пізніше, я припускаю, за наказом з табору Обами, виштовхнув усіх на Камалу, але незабаром зрозумів, що з цього нічого доброго не вийде", - різко відреагував президент США.

Допис Дональда Трампа

Зазначимо, у листопаді 2024 року Дональд Трамп подав позов до суду проти телеканалу CBS, звинувативши їх у втручанні у вибори. Справа стосується відмови видання публікувати нередаговану версію інтерв'ю з Камалою Гарріс.

Що ж стосується ABC, то Трамп у грудні виграв судовий позов на 15 мільйонів доларів. Політик звинувачував видання у наклепі. Ведучий ABC тоді заявив, що Трамп нібито "причетний до зґвалтування". Врешті, видання виплатило кошти та опублікувало заяву зі вибаченнями.

Нагадаємо, нещодавно американський актор Майкл Дуглас критикував Дональда Трампа через його позицію щодо Росії. Артист нагадав про справжнє ставлення росіян до США.

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