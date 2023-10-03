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Джордж Клуні розсекретив, що подарував дружині на 9 річницю шлюбу та чому це їй не сподобалось

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Валерія СулимаВалерія Сулима
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Джордж Клуні розсекретив, що подарував дружині на 9 річницю шлюбу та чому це їй не сподобалось

Джордж та Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Дружина знаменитості не очікувала отримати саме такий презент.

Голлівудський актор Джордж Клуні розсекретив, що подарував дружині Амаль на дев'яту річницю їхнього шлюбу.

До слова, 27 вересня подружжя відсвяткувало фаянове весілля. В інтерв'ю Extra актор зізнався, що обирав подарунок для коханої згідно з традиціями. Тож на фаянове весілля Клуні вручив дружині керамічний горщик. Саме з такого матеріалу зазвичай потрібно робити подарунки на дев'яту річницю шлюбу.

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press
Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Амаль жартома поділилася, що такий сюрприз від чоловіка вона не дуже оцінила. Дружина актора з гумором зазначила, що їй доведеться ще 16 років прожити у шлюбі з Клуні, щоб отримати якийсь цінний подарунок. До слова, тоді подружжя святкуватиме 25 річницю, а це вже срібне весілля, тож і презенти треба дарувати зі срібла.

Зазначимо, Джордж Клуні вже дев'ять років живе у шлюбі з адвокаткою Амаль Аламуддін. Пара заручилася у квітні 2014 року, а 27 вересня вони офіційно стали чоловіком та дружиною.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Санта Дімопулос святкувала восьму річницю шлюбу зі своїм чоловіком. З нагоди свята виконавиця показала рідкісне романтичне фото з бізнесменом Ігорем Кучеренком.

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