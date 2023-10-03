Джордж Клуні розсекретив, що подарував дружині на 9 річницю шлюбу та чому це їй не сподобалось

Голлівудський актор Джордж Клуні розсекретив, що подарував дружині Амаль на дев'яту річницю їхнього шлюбу.

До слова, 27 вересня подружжя відсвяткувало фаянове весілля. В інтерв'ю Extra актор зізнався, що обирав подарунок для коханої згідно з традиціями. Тож на фаянове весілля Клуні вручив дружині керамічний горщик. Саме з такого матеріалу зазвичай потрібно робити подарунки на дев'яту річницю шлюбу.

Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Амаль жартома поділилася, що такий сюрприз від чоловіка вона не дуже оцінила. Дружина актора з гумором зазначила, що їй доведеться ще 16 років прожити у шлюбі з Клуні, щоб отримати якийсь цінний подарунок. До слова, тоді подружжя святкуватиме 25 річницю, а це вже срібне весілля, тож і презенти треба дарувати зі срібла.

Зазначимо, Джордж Клуні вже дев'ять років живе у шлюбі з адвокаткою Амаль Аламуддін. Пара заручилася у квітні 2014 року, а 27 вересня вони офіційно стали чоловіком та дружиною.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Санта Дімопулос святкувала восьму річницю шлюбу зі своїм чоловіком. З нагоди свята виконавиця показала рідкісне романтичне фото з бізнесменом Ігорем Кучеренком.

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