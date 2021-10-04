Джордж Клуні вперше за два роки з'явився на публіці зі своєю дружиною

Джордж Клуні вперше за два роки з'явився на публіці зі своєю дружиною

Востаннє парочку бачили на червоній доріжці 2019 року.

Американський актор та режисер Джордж Клуні вперше за два роки з'явився на публіці разом зі своєю дружиною Амаль.

Парочку запримітили в Лос-Анджелесі на прем'єрі фільму "Ніжний бар", режисером якого є сам Джордж.

Джордж Клуні з дружиною / Associated Press

Для світського заходу Амаль обрала чорну сукню з білим принтом, а її чоловік – офіційний костюм.

Окрім них на прем'єри були й інші знаменитості: Бен Аффлек, Тай Шерідан і Крістофер Ллойд.

Зазначимо, подружжя востаннє на публіці їх бачили 2019 року. Вони з'явились на червоній доріжці в Нью-Йорку.

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