Джордж Клуні закликав знищити ПВК "Вагнер" і розповів, як терористів навчають катувати людей

Голлівудський актор Джордж Клуні присвятив окрему колонку терористичному угрупованню "Вагнер", яку очолює російський олігарх Євген Пригожин.

У своїй статті для журналу The Economist Клуні, який також є співзасновником фонду The Sentry, що бореться зі спонсорами збройних конфліктів в Африці, закликав знищити "Вагнер".

Клуні зазначив, що ПВК була однією з із найуспішніших зовнішньополітичних ініціатив Росії, яка за допомогою насильницьких методів впливала на менш розвинені країни, зокрема в Центральноафриканській республіці. Актор зазначив, що там "Вагнер" захопили владу, уклавши угоду з місцевим керівництвом – вони пообіцяли їй безпеку в обмін на дозвіл видобутку корисних копалин.

Також Клуні у подробицях розповів, як терористів з ПВК "Вагнер" навчали катувати людей. Таким чином вони "не залишали слідів" і прибирали свідків, у тому числі жінок та дітей:

"Співробітники фонду The Sentry опитали солдатів і ополченців, які перебували у підпорядкуванні "Вагнера" - вони розповіли, що їх вчили катувати: відрізати руки і ноги, виривати нігті, душити і спалювати людей живцем. Ця стратегія, що застосовувалася у різних формах у Лівії, Малі, Судані та інших країнах відповідає інтересам росії з кількох напрямів. Порівняно невелика кількість найманців дозволяє дешево розширити вплив країни, а російський уряд може заперечувати свою причетність", - розповів Клуні.

Джордж Клуні / Фото: Associated Press

Актор закликав західні країни об'єднатися задля ліквідації "Вагнера" і назвав ПВК "вірусом, який треба знищити". Джордж Клуні наголосив, що ЄС та США мають залучити терористичне угруповання до фінансової та юридичної відповідальності:

"Вони мають створити спеціальну коаліцію для ліквідації бізнес-імперії групи. Потрібно вводити санкції проти тих, хто підтримує "Вагнера", враховуючи юристів та фінансистів. Міжнародне співтовариство має надати пріоритет судовому переслідуванню тих, хто несе найбільшу відповідальність за військові злочини та злочини проти людяності. Є багато нереалізованих обіцянок щодо тих, хто має вигоду з пограбувань "Вагнера": від компаній, які володіють шахтами, до посередників у сусідніх державах, країнах Перської затоки та росії", – зазначив Джордж Клуні.

Джордж Клуні з дружиною Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Джордж Клуні разом з дружиною, юристкою Амаль Клуні активно підтримують Україну, а також займаються розслідуванням злочинів росії в нашій країні. Також подружжя не приховує від своїх дітей правду про ситуацію у світі. Своєю чергою, 5-річний син знаменитостей намалював красномовний малюнок, який присвятив російському диктатору путіну.

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