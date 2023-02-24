Джулія Робертс, Морган Фрімен, Метт Деймон та ще 30 світових зірок звернулися до українців в річницю незламності

Знаменитості подякували українському народу за те, що вони боронять свободу всього світу.

Світові зірки об'єдналися, щоб підтримати Україну та українців у річницю протистояння повномасштабному вторгненню росії.

Понад 30 іноземних знаменитостей записали свої звернення до українців, аби підтримати наш незламний дух. У записі, яким поділилася фандрейзингова платформа UNITED24, взяли участь актори Метт Деймон, Морган Фрімен, Марк Гемілл, Майкл Кітон, Лієв Шрайбер, Джек Глісон, акторки Джулія Робертс, Мішель Монаган. Режисер Вес Андерсон, художник JR, фронтмени гуртів Imagine Dragons, Bring Me The Horizon, Pet Shop Boys, історик Тімоті Снайдер, астронавт Скотт Келлі, кантрі-співак Бред Пейслі, співачка та акторка Барбра Стрейзанд та багато інших.

У своєму зверненні зірки зазначають, що українці – натхнення для всього світу, і що вони підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Дехто з зірок у відео навіть заговорив українською мовою. Як от зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз: "Знайте, що ваші хоробрість, стійкість, сила і гідність під час боротьби зі злом надихають увесь світ", - наголосив українською мовою артист.

"Увесь світ із глибоким захватом спостерігав за сміливістю, рішучістю та незламністю українського народу проти злочинного російського нападу. І нехай сила буде з вами! Завжди", — сказав зірка саги "Зоряні війни", який зіграв Люка Скайвокера, актор і амбасадор UNITED24 Марк Гемілл.

Нагадаємо, також свої звернення записали і підтримали українців соліст легендарного шведського гурту ABBA Б'єрн Ульвеус, та американська акторка з українським корінням, зірка серіалу "Вікінги" Кетрін Винник.

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