Джулія Робертс показала своїх двійнят на архівному фото

Голлівудська зірка Джулія Робертс поділилася з шанувальниками зворушливими архівним фото.

На сторінці в Instagram акторка розмістила світлину, на якій зображена зі своїми двійнятами – донькою Гезел Патрішою та сином Фіннеасом Волтером. На знімку діти Робертс зображені ще зовсім маленькими у підгузках. Одного Джулія тримає на руках, другий – сидить поруч.

28 листопада дітям зірки стрічки "Красуня" виповнилося 18 років. Таким чином знаменита мама привітала дітей з повноліттям.

"18! Люблю вас", - написала у фотоблогу артистка.

Своєю чергою, шанувальники долучилися до привітань: "Як швидко діти ростуть! Нехай будуть найщасливішими", "таке гарно фото! Вітаю вас", "яке миле фото", "Щасливого дня народження, ангели солоденькі".

Зазначимо, що Джулія Робертс заміжня за кінооператором Деніелом Модером, за якого вийшла заміж 4 липня 2002 року. 28 листопада 2004 року у подружжя народилися двійнята Гезел та Фіннеас. 18 червня 2007 року на світ з'явився ще один син пари Генрі Денієл Модер.

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