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Джулія Робертс захопила архівним фото з маленькими двійнятами

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Джулія Робертс захопила архівним фото з маленькими двійнятами

Джулія Робертс / instagram.com/juliaroberts

Дітям акторки виповнилося 17 років.

Голлівудська акторка Джулія Робертс показала архівне фото своїх ще зовсім маленьких двійнят.

Так, зірка рідко ділиться родинними світлинами. Втім, 28 листопада, дітям акторки, Хезел та Фіннеасу, виповнилося 17 років. З нагоди свята артистка вирішила опублікувати у своєму Instagram фото, на якому зображена зі своїми ще зовсім маленькими двійнятами.

Двійнята Джулії Робертс / © instagram.com/juliaroberts
Двійнята Джулії Робертс / instagram.com/juliaroberts

"Ці 17 років стали найкращими у моєму житті", - підписала фото знаменитість.

Також архівну світлину двійнят показав й чоловік акторки, Даніел Модер. На фото зображені вже дещо дорослі дітлахи у супергеройському вбранні.

Двійнята Джулії Робертс / © instagram.com/modermoder
Двійнята Джулії Робертс / instagram.com/modermoder

"Дякую за те, що допомогли стати батьком", - підписав знімок кінематографіст.

Нагадаємо, Джулія Робертс та Даніел Модер вже 19 років у шлюби. Разом вони виховують 17-річних Хезел та Фіннеаса, а також 14-річного Генрі.

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