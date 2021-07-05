Джулія Робертс захопила рідкісним пляжним фото з чоловіком

Подружжя відсвяткувало 19 річницю шлюбу.

Голлівудська акторка Джулія Робертс поділилася рідкісним фото зі своїм чоловіком, американським кінематографістом Даніелем Модером.

А все з нагоди 19-річчя шлюбу, яке подружжя відсвяткувало 4 липня. З нагоди річниці зірка поділилася спільним селфі, яке закохані зробили на пляжі. На світлині Робертс у помаранчевій кепці та окулярах обіймає обранця на тлі океану.

instagram.com/juliaroberts

"19 років. І це лише початок", - написала знаменитість.

Зі свого боку, Деніель теж запостив архівну фотографію з коханою та поділився історією знімка, де пара позує на відпочинку.

instagram.com/modermoder

"Сьогодні ми починаємо наш 20-й рік шлюбу. Ця фотографія була зроблена на курній дорозі до цієї великої ідеї одружитися. Просто одного разу я вхопився за цю прекрасну дівчину. Це був епічний день", - поділився спогадами він.

Зауважимо, Джулія та Даніель познайомилися 2000 року на зніманнях фільму "Мексиканець". За два роки зірки одружилися, весілля пара зіграла на своєму ранчо в Нью-Мексико. Пара виховує трьох дітей: 16-річних близнюків Гезел і Фіннеаса та 14-річного сина Генрі. Подружжя не афішує своє особисте життя та рідко тішить фанів повсякденними знімками та спільними виходами у світ.

Нагадаємо, минулого року у ЗМІ ширилися чутки про розлучення Робертс та Модера. Подейкували, що пара не витримала цілодобового перебування разом під час карантину.

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