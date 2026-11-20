Михайло Хома / © Колаж ТСН.ua

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20 листопада український співак, актор і шоумен Михайло Хома, якого мільйони слухачів знають як DZIDZIO, святкує день народження. Артисту виповнюється 43 роки. За цей час він пройшов шлях від музиканта із західноукраїнського села до зірки всеукраїнського масштабу, збирав повні зали, знімався в кіно та створив один із найвпізнаваніших комедійних образів в українській попмузиці.

Втім, за веселим персонажем із вусами та бородою завжди стояв артист із професійною вокальною освітою, великими творчими амбіціями та власним баченням музики. З роками Михайло Хома дедалі частіше почав показувати публіці інший бік своєї особистості — від серйозного вокалу до відвертих розмов про родину, війну та особисті мрії.

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Редакція сайту ТСН.ua розповідає, яким було дитинство DZIDZIO, хто допоміг йому стати популярним, як склалося його особисте життя та чим артист займається сьогодні.

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Дитинство Михайла Хоми: любов до музики та непрості випробування

Михайло Хома / © instagram.com/dzidzio

Майбутній артист народився 20 листопада 1983 року в селі Бортники на Львівщині. Його дитинство минало далеко від столичної сцени та шоубізнесу, однак музика посіла важливе місце в його житті ще в ранньому віці.

В одному з інтерв’ю Михайло згадував, що в його родині та рідному краї слухали переважно українську музику. Серед виконавців, які формували його музичні смаки, він називав Володимира Івасюка, Ігоря Білозіра, Василя Зінкевича, Назарія Яремчука та Оксану Білозір.

Михайло Хома / © instagram.com/dzidzio

Згодом Хома переїхав до Новояворівська, де продовжив навчання. Музична школа вимагала дисципліни та наполегливості, але саме там формувалися навички, які згодом стали його професійною перевагою.

Михайло Хома / © instagram.com/dzidzio

Також артист розповідав, що після звичайних уроків ішов на музичні заняття, а додому повертався вже надвечір. Йому, як і іншим дітям, хотілося гуляти з друзями, кататися на велосипеді та проводити час без навчання. Однак згодом він усвідомив, наскільки важливою для нього була музика.

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Михайло Хома / © instagram.com/dzidzio

Пізніше Михайло здобув вищу музичну освіту та переїхав до Києва, де намагався побудувати професійну кар’єру. Велике місто не одразу відкрило перед ним усі можливості — співак згадував, що на початку студентських років йому було непросто фінансово, а масштаб столиці виявився серйозним випробуванням.

Михайло Хома / © instagram.com/dzidzio

Проте він не відмовився від своїх планів. Ще до загальнонаціональної популярності Хома виступав на фестивалях, працював із музикантами та поступово шукав власний стиль.

Михайло Хома / © ТЕТ

Як з’явився DZIDZIO та до чого тут Кузьма Скрябін

DZIDZIO

Переломним моментом у кар’єрі Михайла Хоми стало створення гурту DZIDZIO 2009 року. Проєкт виник за участю Олега Турка, відомого як Лесик, і за підтримки Андрія Кузьменка — Кузьми Скрябіна.

Задум полягав у створенні незвичайного музичного персонажа, який відрізнявся б від звичних естрадних виконавців. У центрі проєкту опинився Дзідзьо — колоритний герой із характерною зовнішністю, галицькою говіркою, безпосередньою манерою спілкування та гумором.

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DZIDZIO / © Богдан Кутєпов / Facebook

Сценічне ім’я було пов’язане з дідусем Михайла, якого звали Дзідзьо. Сам персонаж поєднав у собі народний колорит, комедійність і впізнавану мовну манеру.

Важливу роль у становленні проєкту відіграв Кузьма Скрябін. Його підтримка допомогла колективу заявити про себе та знайти власний напрямок. Серед ранніх композицій, які пов’язують з історією гурту, — «Ялта», «Голі дівчата» та «Гопа-гопа».

DZIDZIO

DZIDZIO швидко привернув увагу слухачів саме завдяки несхожості на інших. Замість вилизаної естрадної картинки публіка отримала гумористичні історії, просту мову, яскраву сценічну поведінку та пісні, які легко запам’ятовувалися.

DZIDZIO / © прес-служба гурту

З часом цей образ став настільки впізнаваним, що ім’я персонажа фактично перетворилося на окремий бренд українського шоубізнесу. Водночас за комедійним амплуа стояли музична підготовка самого Хоми та його здатність працювати не лише з вокалом, а й із драматургією, сценічним образом і реакцією аудиторії.

DZIDZIO / © прес-служба DZIDZIO

«Сексі-бой», «Я і Сара» та інші хіти: як DZIDZIO став народним улюбленцем

DZIDZIO

Популярність DZIDZIO зростала завдяки поєднанню музики й комедії. Його пісні не просто слухали — їх цитували, обговорювали та використовували як привід для жартів. Гурт створив власний гумористичний всесвіт, у якому побутові ситуації перетворювалися на музичні історії.

Серед композицій, із якими асоціюється творчість проєкту, — «Я і Сара», «Павук», «Вихідний», «Сусіди» та «Каділак». Вони допомогли закріпити за колективом репутацію виконавців, які не бояться самоіронії та вміють перетворювати звичайні ситуації на розважальне шоу.

DZIDZIO

Особливістю DZIDZIO стала й мовна манера. Артист не намагався приховати регіональні особливості мовлення, а навпаки — зробив їх частиною свого сценічного образу. Галицька говірка, характерна вимова та специфічний гумор стали впізнаваними елементами бренду.

DZIDZIO

Успіх гурту також показав, що українська попмузика може бути масовою, не втрачаючи місцевого колориту. Дзідзьо був зрозумілим слухачам із різних регіонів, адже його образ будувався не на дистанції із публікою, а на відчутті, ніби перед нею свій хлопець, який уміє розсмішити.

DZIDZIO

Від музичної сцени до кіно: чим здивував Михайло Хома

DZIDZIO перший раз

Музика стала для Хоми лише одним із напрямків творчості. Згодом він почав активно розвиватися в кінематографі, працюючи не тільки як актор, а й як автор та продюсер власних проєктів.

DZIDZIO перший раз

Однією з найвідоміших робіт став фільм «DZIDZIO Контрабас», який допоміг перенести гумористичний всесвіт артиста на великий екран. Згодом вийшла комедія «DZIDZIO Перший раз», де він продовжив експериментувати з уже знайомим глядачам персонажем.

DZIDZIO перший раз

Для Хоми кіно було можливістю розширити межі сценічного образу та розповідати історії в іншому форматі. В інтерв’ю 24 каналу він наголошував, що хоче пробувати себе в різних жанрах — від комедії до драми, містики та фантастики.

Артист не хотів назавжди залишатися в межах одного амплуа. Навіть за наявності впізнаваного бренду він прагнув розвиватися як творча особистість і шукати нові способи взаємодії з аудиторією.

DZIDZIO перший раз

Особисте життя DZIDZIO: історія кохання зі SLAVIA

SLAVIA та Михайло Хома / © instagram.com/slavia_official

Попри популярність, Михайло Хома тривалий час не поспішав докладно розповідати про особисте життя. Відомо, що його багаторічні стосунки зі співачкою Ярославою Притулою, яка виступає під сценічним ім’ям SLAVIA, розпочалися ще до великої популярності DZIDZIO.

SLAVIA / © instagram.com/slavia_official

Пара була разом багато років, а згодом офіційно одружилася. Водночас побудова успішної кар’єри, як пізніше розповідала Ярослава, поступово вплинула на їхні взаємини.

SLAVIA та Михайло Хома / © instagram.com/slavia_official

2021 року стало відомо про розлучення артистів. Новина привернула значну увагу, адже їхні стосунки тривали задовго до того, як Хома став зіркою всеукраїнського масштабу.

SLAVIA та Михайло Хома / © instagram.com/slavia_official

2025 року SLAVIA знову повернулася до цієї теми в інтерв’ю Славі Дьоміну. За її словами, криза у стосунках загострилася, коли Михайло повністю занурився в роботу над проєктом DZIDZIO. Вона розповідала, що між ними поступово зникала емоційна близькість, а заплановане вінчання так і не відбулося.

Ярослава наголошувала, що рішення розійтися було для неї усвідомленим. Вона говорила про вдячність за спільні роки, але водночас розуміла, що більше не хоче залишатися у стосунках, у яких не відчуває колишнього душевного зв’язку.

SLAVIA та Михайло Хома / © instagram.com/slavia_official

Ця історія стала одним із найобговорюваніших епізодів особистого життя співака. Проте вона також показала інший бік великої популярності. Коли робота й публічний успіх займають дедалі більше місця, зберегти близькість у стосунках може бути непросто.

Чутки про роман з Олею Цибульською: що відомо про стосунки артистів

Дзідзьо та Оля Цибульська / © instagram.com/slavia_official

Ще однією темою, яка роками супроводжувала Михайла Хому в медіа, стали чутки про його особисті стосунки зі співачкою Олею Цибульською.

Артисти неодноразово працювали разом, а їхня сценічна взаємодія та дружнє спілкування породжували припущення про можливий роман. Однак чутки не варто сприймати як підтверджений факт.

Дзідзьо та Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Обговорення цієї теми особливо активізувалося після того, як стало відомо про розлучення Хоми зі SLAVIA. Водночас сама популярність пліток не є доказом того, що між колегами були романтичні стосунки.

Дзідзьо та Оля Цибульська / © instagram.com/slavia_official

Особисте життя Михайло загалом воліє тримати подалі від зайвої уваги, а його публічний образ протягом багатьох років був передусім пов’язаний із музикою, гумором і кіно.

Дзідзьо та Оля Цибульська / © viva.ua

Відмовився від образу Дзідзьо — і знову повернувся

Михайло Хома / © instagram.com/dzidzio

З роками Михайло Хома почав активніше демонструвати публіці свій академічний вокал. Серйозні композиції та благодійні виступи дали змогу почути його без звичного комедійного образу.

Михайло Хома / © instagram.com/dzidzio

Повномасштабна війна також змінила пріоритети артиста. Він долучився до благодійних концертів, виступав перед військовими та разом з іншими українськими виконавцями підтримував людей у складний період.

Однак повністю відмовитися від Дзідзьо Хома не зміг — і, як з’ясувалося, не захотів. У березні 2026 року співак пояснив, що повернення до веселих пісень стало для нього природною реакцією на запит аудиторії.

Михайло Хома / © instagram.com/slavia_official

За словами артиста, після одного із серйозних виступів слухачі запитали його, де ж подівся Дзідзьо, і попросили знову заспівати знайомі хіти. Тоді Хома зрозумів, що людям потрібні не лише серйозні композиції, а й можливість усміхнутися та відчути радість.

Це стало важливим поворотом у його творчій історії. DZIDZIO перестав бути просто персонажем, від якого артист намагався віддалитися, і знову став частиною його творчої ідентичності.

Михайло Хома / © instagram.com/dzidzio

Понад 300 благодійних концертів і підтримка військових

Олександр Пономарьов, Тарас Тополя і Дзідзьо з військовими

Михайло Хома розповів, що за час повномасштабної війни провів понад 300 благодійних концертів. Він також згадував спільні виступи з Олександром Пономарьовим та Юрієм Горбуновим.

Артист зізнавався, що на початку повномасштабного вторгнення не завжди розумів, яку музику варто виконувати перед військовими та людьми, які переживали надзвичайно складні події. Згодом він усвідомив, що музика може бути різною: іноді вона підтримує серйозністю, а іноді допомагає хоча б на мить відволіктися від важких думок.

Олександр Пономарьов, Тарас Тополя і Дзідзьо / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Війна змінила і його особисте сприйняття життя. Хома говорив про важливість родини, щирості, рідної країни та можливості продовжувати творити навіть у найскладніші часи.

Михайло Хома та Олександр Пономарьов / © instagram.com/dzidzio

Він також розповів, що його племінниця Вікторія добровільно долучилася до Збройних сил України. Артист називав її родинною гордістю та наголошував, що пишається її самостійним рішенням.

Михайло Хома / © instagram.com/dzidzio

«Мрію про велику родину»: що Михайло Хома розповідає про майбутнє

Михайло Хома / © instagram.com/dzidzio

Попри насичений графік, концерти та телевізійні проєкти, артист не приховує, що для нього важливі сімейні цінності. У березні 2026 року він зізнався, що мріє про велику родину.

Водночас Хома не зводить своє майбутнє лише до особистого життя. Він продовжує працювати над новими творчими задумами, знімається в телевізійних проєктах і збирає масштабні концерти.

Михайло Хома / © instagram.com/dzidziomuse

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