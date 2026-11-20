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DZIDZIO — 43: хто допоміг Хомі стати зіркою, що відомо про його особисте життя й чутки про дітей
Михайло Хома пройшов шлях від музиканта зі Львівщини до одного з найвідоміших шоуменів країни.
20 листопада український співак, актор і шоумен Михайло Хома, якого мільйони слухачів знають як DZIDZIO, святкує день народження. Артисту виповнюється 43 роки. За цей час він пройшов шлях від музиканта із західноукраїнського села до зірки всеукраїнського масштабу, збирав повні зали, знімався в кіно та створив один із найвпізнаваніших комедійних образів в українській попмузиці.
Втім, за веселим персонажем із вусами та бородою завжди стояв артист із професійною вокальною освітою, великими творчими амбіціями та власним баченням музики. З роками Михайло Хома дедалі частіше почав показувати публіці інший бік своєї особистості — від серйозного вокалу до відвертих розмов про родину, війну та особисті мрії.
Редакція сайту ТСН.ua розповідає, яким було дитинство DZIDZIO, хто допоміг йому стати популярним, як склалося його особисте життя та чим артист займається сьогодні.
Дитинство Михайла Хоми: любов до музики та непрості випробування
Майбутній артист народився 20 листопада 1983 року в селі Бортники на Львівщині. Його дитинство минало далеко від столичної сцени та шоубізнесу, однак музика посіла важливе місце в його житті ще в ранньому віці.
В одному з інтерв’ю Михайло згадував, що в його родині та рідному краї слухали переважно українську музику. Серед виконавців, які формували його музичні смаки, він називав Володимира Івасюка, Ігоря Білозіра, Василя Зінкевича, Назарія Яремчука та Оксану Білозір.
Згодом Хома переїхав до Новояворівська, де продовжив навчання. Музична школа вимагала дисципліни та наполегливості, але саме там формувалися навички, які згодом стали його професійною перевагою.
Також артист розповідав, що після звичайних уроків ішов на музичні заняття, а додому повертався вже надвечір. Йому, як і іншим дітям, хотілося гуляти з друзями, кататися на велосипеді та проводити час без навчання. Однак згодом він усвідомив, наскільки важливою для нього була музика.
Пізніше Михайло здобув вищу музичну освіту та переїхав до Києва, де намагався побудувати професійну кар’єру. Велике місто не одразу відкрило перед ним усі можливості — співак згадував, що на початку студентських років йому було непросто фінансово, а масштаб столиці виявився серйозним випробуванням.
Проте він не відмовився від своїх планів. Ще до загальнонаціональної популярності Хома виступав на фестивалях, працював із музикантами та поступово шукав власний стиль.
Як з’явився DZIDZIO та до чого тут Кузьма Скрябін
Переломним моментом у кар’єрі Михайла Хоми стало створення гурту DZIDZIO 2009 року. Проєкт виник за участю Олега Турка, відомого як Лесик, і за підтримки Андрія Кузьменка — Кузьми Скрябіна.
Задум полягав у створенні незвичайного музичного персонажа, який відрізнявся б від звичних естрадних виконавців. У центрі проєкту опинився Дзідзьо — колоритний герой із характерною зовнішністю, галицькою говіркою, безпосередньою манерою спілкування та гумором.
Сценічне ім’я було пов’язане з дідусем Михайла, якого звали Дзідзьо. Сам персонаж поєднав у собі народний колорит, комедійність і впізнавану мовну манеру.
Важливу роль у становленні проєкту відіграв Кузьма Скрябін. Його підтримка допомогла колективу заявити про себе та знайти власний напрямок. Серед ранніх композицій, які пов’язують з історією гурту, — «Ялта», «Голі дівчата» та «Гопа-гопа».
DZIDZIO швидко привернув увагу слухачів саме завдяки несхожості на інших. Замість вилизаної естрадної картинки публіка отримала гумористичні історії, просту мову, яскраву сценічну поведінку та пісні, які легко запам’ятовувалися.
З часом цей образ став настільки впізнаваним, що ім’я персонажа фактично перетворилося на окремий бренд українського шоубізнесу. Водночас за комедійним амплуа стояли музична підготовка самого Хоми та його здатність працювати не лише з вокалом, а й із драматургією, сценічним образом і реакцією аудиторії.
«Сексі-бой», «Я і Сара» та інші хіти: як DZIDZIO став народним улюбленцем
Популярність DZIDZIO зростала завдяки поєднанню музики й комедії. Його пісні не просто слухали — їх цитували, обговорювали та використовували як привід для жартів. Гурт створив власний гумористичний всесвіт, у якому побутові ситуації перетворювалися на музичні історії.
Серед композицій, із якими асоціюється творчість проєкту, — «Я і Сара», «Павук», «Вихідний», «Сусіди» та «Каділак». Вони допомогли закріпити за колективом репутацію виконавців, які не бояться самоіронії та вміють перетворювати звичайні ситуації на розважальне шоу.
Особливістю DZIDZIO стала й мовна манера. Артист не намагався приховати регіональні особливості мовлення, а навпаки — зробив їх частиною свого сценічного образу. Галицька говірка, характерна вимова та специфічний гумор стали впізнаваними елементами бренду.
Успіх гурту також показав, що українська попмузика може бути масовою, не втрачаючи місцевого колориту. Дзідзьо був зрозумілим слухачам із різних регіонів, адже його образ будувався не на дистанції із публікою, а на відчутті, ніби перед нею свій хлопець, який уміє розсмішити.
Від музичної сцени до кіно: чим здивував Михайло Хома
Музика стала для Хоми лише одним із напрямків творчості. Згодом він почав активно розвиватися в кінематографі, працюючи не тільки як актор, а й як автор та продюсер власних проєктів.
Однією з найвідоміших робіт став фільм «DZIDZIO Контрабас», який допоміг перенести гумористичний всесвіт артиста на великий екран. Згодом вийшла комедія «DZIDZIO Перший раз», де він продовжив експериментувати з уже знайомим глядачам персонажем.
Для Хоми кіно було можливістю розширити межі сценічного образу та розповідати історії в іншому форматі. В інтерв’ю 24 каналу він наголошував, що хоче пробувати себе в різних жанрах — від комедії до драми, містики та фантастики.
Артист не хотів назавжди залишатися в межах одного амплуа. Навіть за наявності впізнаваного бренду він прагнув розвиватися як творча особистість і шукати нові способи взаємодії з аудиторією.
Особисте життя DZIDZIO: історія кохання зі SLAVIA
Попри популярність, Михайло Хома тривалий час не поспішав докладно розповідати про особисте життя. Відомо, що його багаторічні стосунки зі співачкою Ярославою Притулою, яка виступає під сценічним ім’ям SLAVIA, розпочалися ще до великої популярності DZIDZIO.
Пара була разом багато років, а згодом офіційно одружилася. Водночас побудова успішної кар’єри, як пізніше розповідала Ярослава, поступово вплинула на їхні взаємини.
2021 року стало відомо про розлучення артистів. Новина привернула значну увагу, адже їхні стосунки тривали задовго до того, як Хома став зіркою всеукраїнського масштабу.
2025 року SLAVIA знову повернулася до цієї теми в інтерв’ю Славі Дьоміну. За її словами, криза у стосунках загострилася, коли Михайло повністю занурився в роботу над проєктом DZIDZIO. Вона розповідала, що між ними поступово зникала емоційна близькість, а заплановане вінчання так і не відбулося.
Ярослава наголошувала, що рішення розійтися було для неї усвідомленим. Вона говорила про вдячність за спільні роки, але водночас розуміла, що більше не хоче залишатися у стосунках, у яких не відчуває колишнього душевного зв’язку.
Ця історія стала одним із найобговорюваніших епізодів особистого життя співака. Проте вона також показала інший бік великої популярності. Коли робота й публічний успіх займають дедалі більше місця, зберегти близькість у стосунках може бути непросто.
Чутки про роман з Олею Цибульською: що відомо про стосунки артистів
Ще однією темою, яка роками супроводжувала Михайла Хому в медіа, стали чутки про його особисті стосунки зі співачкою Олею Цибульською.
Артисти неодноразово працювали разом, а їхня сценічна взаємодія та дружнє спілкування породжували припущення про можливий роман. Однак чутки не варто сприймати як підтверджений факт.
Обговорення цієї теми особливо активізувалося після того, як стало відомо про розлучення Хоми зі SLAVIA. Водночас сама популярність пліток не є доказом того, що між колегами були романтичні стосунки.
Особисте життя Михайло загалом воліє тримати подалі від зайвої уваги, а його публічний образ протягом багатьох років був передусім пов’язаний із музикою, гумором і кіно.
Відмовився від образу Дзідзьо — і знову повернувся
З роками Михайло Хома почав активніше демонструвати публіці свій академічний вокал. Серйозні композиції та благодійні виступи дали змогу почути його без звичного комедійного образу.
Повномасштабна війна також змінила пріоритети артиста. Він долучився до благодійних концертів, виступав перед військовими та разом з іншими українськими виконавцями підтримував людей у складний період.
Однак повністю відмовитися від Дзідзьо Хома не зміг — і, як з’ясувалося, не захотів. У березні 2026 року співак пояснив, що повернення до веселих пісень стало для нього природною реакцією на запит аудиторії.
За словами артиста, після одного із серйозних виступів слухачі запитали його, де ж подівся Дзідзьо, і попросили знову заспівати знайомі хіти. Тоді Хома зрозумів, що людям потрібні не лише серйозні композиції, а й можливість усміхнутися та відчути радість.
Це стало важливим поворотом у його творчій історії. DZIDZIO перестав бути просто персонажем, від якого артист намагався віддалитися, і знову став частиною його творчої ідентичності.
Понад 300 благодійних концертів і підтримка військових
Михайло Хома розповів, що за час повномасштабної війни провів понад 300 благодійних концертів. Він також згадував спільні виступи з Олександром Пономарьовим та Юрієм Горбуновим.
Артист зізнавався, що на початку повномасштабного вторгнення не завжди розумів, яку музику варто виконувати перед військовими та людьми, які переживали надзвичайно складні події. Згодом він усвідомив, що музика може бути різною: іноді вона підтримує серйозністю, а іноді допомагає хоча б на мить відволіктися від важких думок.
Війна змінила і його особисте сприйняття життя. Хома говорив про важливість родини, щирості, рідної країни та можливості продовжувати творити навіть у найскладніші часи.
Він також розповів, що його племінниця Вікторія добровільно долучилася до Збройних сил України. Артист називав її родинною гордістю та наголошував, що пишається її самостійним рішенням.
«Мрію про велику родину»: що Михайло Хома розповідає про майбутнє
Попри насичений графік, концерти та телевізійні проєкти, артист не приховує, що для нього важливі сімейні цінності. У березні 2026 року він зізнався, що мріє про велику родину.
Водночас Хома не зводить своє майбутнє лише до особистого життя. Він продовжує працювати над новими творчими задумами, знімається в телевізійних проєктах і збирає масштабні концерти.
Нагадаємо, нещодавно