DZIDZIO / © instagram.com/dzidziomuse

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Український співак DZIDZIO, справжнє ім’я якого Михайло Хома, відсвяткував 43-річчя за кордоном під час гастрольного туру та зворушливо звернувся до батьків і шанувальників.

Свій день народження артист зустрів не вдома, а в дорозі. Нині він перебуває за кордоном із концертами. З нагоди свята виконавець опублікував в Instagram нове селфі. На фото він позує з букетом квітів, який отримав у подарунок. Також Михайло поділився особливими словами вдячності. Окремо він згадав людей, завдяки яким сьогодні має змогу святкувати цей день.

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«Цього року мій день народження — в дорозі! Едмонтон — Торонто — Варшава — рідна Україна! Дякую Богові, мамі і татові за життя, а вам — за теплі привітання», — написав іменинник.

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Михайло Хома / © instagram.com/dzidzio

DZIDZIO також не обійшов увагою своїх прихильників і привітав їх зі святом, додавши до допису щиру нотку гумору:

«Вітаю всіх діток із Днем захисту дітей, а дитину в собі — з днем народження! Ви мої, а я ваш», — звернувся до аудиторії співак.

Михайло Хома / © instagram.com/dzidzio

Публікація зібрала чимало теплих коментарів. Серед тих, хто привітав Михайла Хому, були телеведучий Юрій Горбунов, співачка Наталка Карпа та інтерв’юер Слава Дьомін.

До слова, святковий настрій артист відчув ще напередодні. У Канаді його прихильники влаштували несподівану зустріч в аеропорту: зустрічали з плакатами та традиційним короваєм.

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Михайло Хома / © instagram.com/dzidzio

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua показала, яким було дитинство DZIDZIO, хто допоміг йому стати популярним, як склалося його особисте життя та чим артист займається сьогодні.

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