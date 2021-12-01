Дзідзьо назвав причину смерті свого батька: "Бідні часи були"

Батька артистка не стало, коли йому було лише 13 років.

Український музикант та актор Михайло Хома поділився сумною історією.

Так, артист розповів, чому помер його батько. Степана Олексійовича не стало, коли Михайлу було лише 13 років. Як артист розповів "Зірковому шляху", його тато "застудив голову".

Дзідзьо / instagram.com/dzidzio

"Він помер, бо застудив голову. Нерв застудив. Ми не знали, що робити, бідні часи були. Він просто терпів тиждень головний біль. Ми перед 8 березня його відправили до лікарні. Пам'ятаю, мама мала їхати з татом та тиждень бути з ним у лікарні у Львові, і тут маму приносять на руках до хати – і я все зрозумів. Було дуже тяжко. Ми поховали його в селі, де тато народився", - поділився сумною історією співак.

Степану Олексійовичу було лише 37 років. Як пригадує Михайло, він тяжко пережив втрату батька. Йому було складно повертатися додому. Мама співака теж тяжко пережила смерть чоловіка. Тим більше були 90-ті роки, а вона виховувала двох дітей. Тому Галина Янівна поїхала працювати до Португалії.

Мама Дзідзьо приїхала до нього з Португалії / instagram.com/dzidzio

До слова, Михайло говорить, що в нього про батька залишилися лише теплі та приємні спогади. Він любив свого тата.

"Про тата у мене дуже приємні спогади. Я хочу подякувати долі за те, що у мене був такий прекрасний тато Степан. Але він помер у 37 років. Він був для мене надзвичайним авторитетом. Я його любив до безтями. У молодому віці він був таким наполегливим. Люди його любили", - розповів артист.

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