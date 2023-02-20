Дзідзьо показав маму-красуню та зворушливо привітав її з днем народження

До привітань долучилися також зіркові колеги артиста та його колишня дружина.

У родині популярного артиста Дзідзьо свято. Так, його мама святкувала день народження.

Тож з нагоди свята виконавець присвятив допис в Instagram рідній людині. Зокрема, Дзідзьо, справжнє ім'я якого Михайло Хома, опублікував фото мами. На знімку рідна людина співака усміхнено позувала перед камерою з букетом ніжно-рожевих троянд.

Мама Дзідзьо / Фото: instagram.com/dzidzio

Також Дзідзьо адресував мамі зворушливі слова. Він побажав їй здоров'я, здійснення бажань, а також миру над головою.

"Мамо, ріднесенька з днем народження! Здоров'я, перемоги та миру! Дякую вам за життя! Хай здійсняться бажання!" – звернувся до рідної людини артист.

У коментарях під дописом колеги Дзідзьо за сценою також привітали його маму. До привітань долучилася й колишня дружина виконавця.

Многая і благая літа! (співак Олександр Пономарьов)

Мамусік, здоров'я міцного (співачка Оля Цибульська)

Мої вітання! Хай у мамочки будуть завжди здоров'я, сили і гарний настрій! (ведучий Олексій Суханов)

Многая і благая літа! (колишня дружина Дзідзьо, співачка Slavia)

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