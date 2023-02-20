Дзідзьо показав маму-красуню та зворушливо привітав її з днем народження

До привітань долучилися також зіркові колеги артиста та його колишня дружина.
У родині популярного артиста Дзідзьо свято. Так, його мама святкувала день народження.
Тож з нагоди свята виконавець присвятив допис в Instagram рідній людині. Зокрема, Дзідзьо, справжнє ім'я якого Михайло Хома, опублікував фото мами. На знімку рідна людина співака усміхнено позувала перед камерою з букетом ніжно-рожевих троянд.
Також Дзідзьо адресував мамі зворушливі слова. Він побажав їй здоров'я, здійснення бажань, а також миру над головою.
"Мамо, ріднесенька з днем народження! Здоров'я, перемоги та миру! Дякую вам за життя! Хай здійсняться бажання!" – звернувся до рідної людини артист.
У коментарях під дописом колеги Дзідзьо за сценою також привітали його маму. До привітань долучилася й колишня дружина виконавця.
- Многая і благая літа! (співак Олександр Пономарьов)
- Мамусік, здоров'я міцного (співачка Оля Цибульська)
- Мої вітання! Хай у мамочки будуть завжди здоров'я, сили і гарний настрій! (ведучий Олексій Суханов)
- Многая і благая літа! (колишня дружина Дзідзьо, співачка Slavia)
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