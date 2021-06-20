Дзідзьо показав єдине спільне фото зі своїм батьком

У День батька артист пригадав рідну людину.
Український співак Дзідзьо у День батька пригадав свого тата.
Так, рідної людини зірки не стало, коли Михайлу Хомі було 13 років. На сторінці в Instagram знаменитість опублікував фото, де постав зі своєю родиною. Як зазначив артист, це єдиний спільний знімок зі Степаном Хомою.
"Сьогодні у дивному сні мені приснився мій покійний батько Степан Хома. Це єдине фото, де ми разом, тато на ньому - крайній зліва. Пам'ятаю і ніколи не забуду ті світлі, радісні, дитячі дні, які я провів разом з тобою. Ти назавжди у моїх спогадах... Люблю... P.S. На фото 1995 року - вся наша родина: тато Степан, мама Галина, сестра Олеся, дідо Олекса, мамин рідний брат Петро, татова рідна сестра Зеня, двоюрідна сестра Оксана, двоюрідний брат Іван та мій вчитель по вокалу Михайло Русин", – написав музикант.
У коментарях зворушені фанати зазначили, що Дзідзьо неабияк схожий на свого тата. Зокрема, однією з перших прокоментувала допис колишня дружина співака, Ярослава: "Батько з тобою! Ти дуже дуже на нього схожий".
- Ви схожі на тата
- Вчора, 19 червня, була поминальна батьківська субота, можливо тому він вам і приснився. Пом'яніть його. Взагалі, Михайло, у вас дуже гарна родина. Всі красиві!
- Мені здається, що ви дуже схожі на батька
- Дуже гарні спогади
Нагадаємо, раніше Michelle Andrade розповіла про ритуал, який проводив її тато перед від'їздом. Батько артистки часто мусив їхати у справах.