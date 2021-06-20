Дзідзьо показав єдине спільне фото зі своїм батьком

У День батька артист пригадав рідну людину.

Український співак Дзідзьо у День батька пригадав свого тата.

Так, рідної людини зірки не стало, коли Михайлу Хомі було 13 років. На сторінці в Instagram знаменитість опублікував фото, де постав зі своєю родиною. Як зазначив артист, це єдиний спільний знімок зі Степаном Хомою.

Степан Хома перший ліворуч у другому ряді / instagram.com/dzidzio

"Сьогодні у дивному сні мені приснився мій покійний батько Степан Хома. Це єдине фото, де ми разом, тато на ньому - крайній зліва. Пам'ятаю і ніколи не забуду ті світлі, радісні, дитячі дні, які я провів разом з тобою. Ти назавжди у моїх спогадах... Люблю... P.S. На фото 1995 року - вся наша родина: тато Степан, мама Галина, сестра Олеся, дідо Олекса, мамин рідний брат Петро, татова рідна сестра Зеня, двоюрідна сестра Оксана, двоюрідний брат Іван та мій вчитель по вокалу Михайло Русин", – написав музикант.

У коментарях зворушені фанати зазначили, що Дзідзьо неабияк схожий на свого тата. Зокрема, однією з перших прокоментувала допис колишня дружина співака, Ярослава: "Батько з тобою! Ти дуже дуже на нього схожий".

Ви схожі на тата

Вчора, 19 червня, була поминальна батьківська субота, можливо тому він вам і приснився. Пом'яніть його. Взагалі, Михайло, у вас дуже гарна родина. Всі красиві!

Мені здається, що ви дуже схожі на батька

Дуже гарні спогади

Нагадаємо, раніше Michelle Andrade розповіла про ритуал, який проводив її тато перед від'їздом. Батько артистки часто мусив їхати у справах.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання