Дзідзьо пригадав, як став жертвою шахраїв: "Навіть для мене це були великі гроші"

Артистом маніпулювали.
Український музикант та актор Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо, пригадав, як одного разу став жертвою шахраїв.
Зірка говорить, що у нього попросили гроші на лікування дитини. Артист не зміг відмовити, адже це стосувалося здоров'я малюка, тому переказав кошти, навіть попри те, що це була значна сума.
"Мене розводили на гроші. Маніпулювали тим, що народилася дитина. Позич спочатку одну суму, потім другу, потім вдвічі більшу. Це великі гроші навіть для мене були, але я повівся. Адже якщо я дам, то дитина буде жити. Я віддав, щоб урятувати життя дитини", - розповів Михайло "Зірковому шляху".
Співак говорить, що з ним так вчинили його прихильники. Тому цей неприємний інцидент його дуже засмутив. Відтоді артист більше не позичає гроші.
"Вони були дуже близькі у фанклубі, і мене так розвели декілька разів. Тому тепер гроші не позичаю", - підсумував артист.
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