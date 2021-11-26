Дзідзьо пригадав, як став жертвою шахраїв: "Навіть для мене це були великі гроші"

Дзідзьо пригадав, як став жертвою шахраїв: "Навіть для мене це були великі гроші"

Артистом маніпулювали.

Український музикант та актор Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо, пригадав, як одного разу став жертвою шахраїв.

Зірка говорить, що у нього попросили гроші на лікування дитини. Артист не зміг відмовити, адже це стосувалося здоров'я малюка, тому переказав кошти, навіть попри те, що це була значна сума.

Дзідзьо / instagram.com/dzidzio

"Мене розводили на гроші. Маніпулювали тим, що народилася дитина. Позич спочатку одну суму, потім другу, потім вдвічі більшу. Це великі гроші навіть для мене були, але я повівся. Адже якщо я дам, то дитина буде жити. Я віддав, щоб урятувати життя дитини", - розповів Михайло "Зірковому шляху".

Співак говорить, що з ним так вчинили його прихильники. Тому цей неприємний інцидент його дуже засмутив. Відтоді артист більше не позичає гроші.

"Вони були дуже близькі у фанклубі, і мене так розвели декілька разів. Тому тепер гроші не позичаю", - підсумував артист.

Читайте також: