Дзідзьо прокоментував оголені фото ексдружини SLAVIA

Артист ставиться до цього неоднозначно.

Український співак, кінорежисер та актор Дзідзьо прокоментував оголені світлини своєї ексдружини SLAVIA.

Так, нещодавно артистка почала опублікувати фото, на яких позує топлес. Зокрема, виконавиця показала, як засмагала, одягнена лише у жовті стринги.

SLAVIA / instagram.com/slavia_official

У програмі "Зірковий шлях" виконавець зізнався, що ставиться до цього неоднозначно.

"Я завжди казав, що я робив би трішки інакше. Але це її життя, вона має робити і має право робити все, що хоче", – прокоментував зірка.

Зауважимо, що наприкінці квітня стало відомо про те, що після 20 років стосунків Дзідзьо та SLAVIA вирішили розлучитися. Причиною розлучення Ярослава назвала те, що чоловік часто пропадав на роботі та не дозволяв їй займатися творчістю і розвиватися як співачка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дзідзьо подарував колишній дружині квартиру. Також співак відповів, чи помирилися екси.

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