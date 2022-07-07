Дзідзьо розповів приголомшливу історію свого народження: "Лікарі говорили, треба робити аборт"

А все тому, що лікарі радили його мамі зробити аборт.

До слова, Галина Янівна, коли була вагітною Михайлом, отримала тяжкі опіки. Їй потрібно було робити операцію з пересадки шкіри та колоти знеболювальні. Утім, мама Дзідзьо не могла цього зробити, адже була вагітною, а лікування могло нашкодити дитинці.

"Я просто запитував у мами, чому у неї такі опіки на ногах. У травні 1983 року вона розпалювала під кухнею. А тоді треба було соляркою палити дрова, вони так легше спалахували. Мама переплутала й налила бензин. Він спалахнув і перейшов на штани синтетичні. Її швидко відправили до лікарні", - розповів Михайло в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Дзідзьо з мамою / Фото: instagram.com/dzidzio

Лікарі радили Галині Янівній перервати вагітність та лікуватися. Але бабуся Дзідзьо відмовляла від аборту. Галина Янівна послухалась та відмовилась переривати вагітність. Навіть попри сильний біль через опіки, мама Дзідзьо обрала народження дитини. Тому Михайло все життя буде вдячний рідній людині за життя.

"Лікарі говорили одне – треба робити аборт. Бабуся та священник казали, що цього не можна. Мама була десь посередині: слухала бабусю, трішки слухала лікарів. До кінця було незрозуміло, чи виживе дитина. Лікарі говорили, що дитина може народитися калікою за такого стресу. Мама дала мені життя. Я їй все життя за це вдячний. Люблю, ціную. Вона у муках терпіла ту всю вагітність", - розповів Михайло.

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