Дзідзьо та Оля Полякова випустили дуетну пісню-саундтрек до комедії "Зірки за обміном"

Дзідзьо та Оля Полякова випустили дуетну пісню-саундтрек до комедії "Зірки за обміном"

У картині артисти зіграли головні ролі.

Лідер гурту DZIDZIO, Михайло Хома, він же Дзідзьо та співачка Оля Полякова представили першу дуетну роботу під назвою "Щасливі люди".

Автором слів та музики виступив Михайло Хома. Окрім композиції, новоспечений дует представив кліп, до якого увійшли кадри з фільму "Зірки за обміном".

"На студії Михайло "писав" мене більше семи годин, мучив мене (сміється – прим.ред). Я кажу: "Досить, я нормально, добре заспівала", а він: "Давай ще ось цю і цю фразочку ще". А що я? Я слухалася, як дівчинка-піонерка, виконувала все так, як він просив. Так і потрібно, має бути синергія", — поділилася Полякова.

Композиція стала саундтреком до сімейної різдвяної комедії "Зірки за обміном", де Хома та Полякова зіграли головні ролі – яскраву Полю Малякову та рішучого Фому Михайловського.

Сімейна комедія "Зірки за обміном" вийде на великих екранах вже від 1 січня 2022 року.

За сюжетом комедії, непримиренні суперники на сцені, зірки шоубізнесу Поля Малякова та Хома Михайловський, несподівано опинившись у тілах одне одного, намагаються повернути свої життя назад, але задля досягнення своєї мети кожному доведеться вирішити сімейні та романтичні проблеми свого опонента.

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