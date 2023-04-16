Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дзідзьо у Великдень звернувся до фанів та розповів, де перебуває

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
3351
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дзідзьо у Великдень звернувся до фанів та розповів, де перебуває

Фото: instagram.com/dzidziomuse

Артист поділився новим фото.

Український співак Михайло Хома, він же Дзідзьо під час війни став рідко виходити на зв'язок з шанувальниками. 

Втім у Великдень виконавець поділився в Instagram новою усміхненою світлиною у гарній вишиванці та привітав підписників з великими православним святом. 

"Христос Воскрес! Боже, благослови і борони Україну", - написав Дзідзьо. 

Дзідзьо / © instagram.com/dzidzio
Дзідзьо / Фото: instagram.com/dzidzio

Також Михайло розповів, що зараз перебуває у Празі, де в нього запланований на сьогодні благодійний концерт. 

"Запрошую сьогодні всіх українців у Празі на благодійну вечерю, де ми разом з вами будемо наближати нашу перемогу", - запросив на свій виступ артист.

Нагадаємо, що раніше кума та близька подруга Дзідзьо, співачка Оля Цибульська, розповіла, чим зараз займається артист та як він допомагає Україні. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3351
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація