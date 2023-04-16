Дзідзьо у Великдень звернувся до фанів та розповів, де перебуває

Український співак Михайло Хома, він же Дзідзьо під час війни став рідко виходити на зв'язок з шанувальниками.

Втім у Великдень виконавець поділився в Instagram новою усміхненою світлиною у гарній вишиванці та привітав підписників з великими православним святом.

"Христос Воскрес! Боже, благослови і борони Україну", - написав Дзідзьо.

Дзідзьо / Фото: instagram.com/dzidzio

Також Михайло розповів, що зараз перебуває у Празі, де в нього запланований на сьогодні благодійний концерт.

"Запрошую сьогодні всіх українців у Празі на благодійну вечерю, де ми разом з вами будемо наближати нашу перемогу", - запросив на свій виступ артист.

Нагадаємо, що раніше кума та близька подруга Дзідзьо, співачка Оля Цибульська, розповіла, чим зараз займається артист та як він допомагає Україні.

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