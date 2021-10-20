Дзідзьо відповів, чи знайшов нове кохання після розлучення

Також артист розповів, яка жінка може йому сподобатися.

Лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома, він же Дзідзьо зізнався, чи знайшов нове кохання після розлучення зі своєю дружиною, співачко SLAVIA.

У коментарі сайту ТСН.ua артист поділився, що наразі його серце вільне. Хоча Михайло говорить, що й часу у нього немає на романтику, адже він зайнятий роботою.

"А поки не помічаю жінок. Я зараз весь у роботі, я щойно закінчив роботу над фільмом. Моє серце зайняте роботою", - поділився артист.

Дзідзьо / instagram.com/dzidzio

Проте, артист поміркував над тим, яка жінка йому може сподобатися. Як говорить співак, головне, аби вона була милою.

"Бачу поруч з собою милу жінку. Не даремно ж говорять, мила – це коли серцю мила, і розуму, і голові. Коли можна побути разом і наодинці. Тобто мила людина має бути", - додав зірка.

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