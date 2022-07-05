Дзідзьо відповів, чому досі допомагає ексдружині, та зізнався, чи вільне його серце

Дзідзьо відповів, чому досі допомагає ексдружині, та зізнався, чи вільне його серце

Український співак Михайло Хома, відомий як Дзідзьо, навіть після розлучення продовжує допомагати колишній дружині SLAVIA.

Зокрема, вони залишилися у чудових стосунках та підтримують одне одного. Ба більше, артист навіть матеріально допомагає Ярославі.

Як зізнався Михайло, він завжди простягатиме руку допомоги ексдружині, адже він поважає її. Окрім того, Дзідзьо вдячний Ярославі за ті щасливі роки, що вони були разом.

"Я завжди буду відгукуватися на такі прохання, бо в мене велика повага до тих років, до Ярослави, і велика вдячність. Я дякую за всі роки разом", - розповів Михайло на YouTube-каналі "В гостях у Гордона".

Дзідзьо і SLAVIA / Фото: instagram.com/slavia_official

До слова, Дзідзьо та SLAVIA розлучилися 2021 року. Як говорить артист, розлучення з коханою йому далося тяжко. Утім, вони розуміли, що їм краще відпустити одне одного.

"Боліло. Це дуже важливий і складний процес для людини. Не всі це переживають, але це дуже тяжко. Голосно говорити або судити людей тієї миті я б не радив нікому. Це дуже складний процес", - поділився співак.

Та чи зустрів своє кохання, Дзідзьо поки не говорить. Утім, Михайло обіцяє, що після перемоги України обов’язково потішить радісними новинами.

Дзідзьо / Фото: instagram.com/dzidzio

"В особистому житті я вирішив зробити собі паузу. Не розповідати про своє особисте. Настане гарний час – і розкажу гарну новину, а зараз хай буде так, як є, до перемоги", - зазначив Дзідзьо.

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