Дзідзьо відреагував на вбивство окупантами молодих музиканток у Запоріжжі, які співали його хіт

Український співак Михайло Хома, відомий під псевдонімом Дзідзьо відреагував на трагедію, яка сталася в Запоріжжі 9 серпня.

Напередодні ввечері російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Російські війська вдарили по церкві й супермаркету. На місці трагедії загинуло щонайменше 3 людей. Ще 9 людей – травмовані.

У цей день у Запоріжжі просто на вулиці виступали молоді музикантки - Світлана Сємєйкіна та Крістіна Спіцина. А вже через годину російські загарбники вдарили по місту і забрали життя дівчат. За офіційною інформацією від Запорізької ОВА, одна з дівчат загинула вчора на місці удару, їй було 19 років. Друга дівчина, якій був 21 рік, сьогодні вранці померла у реанімації.

На сторінці в Instagram Дзідзьо розмістив відео з виступом дівчат, зняте за годину до того, як російські окупанти випустили ракети і вбили артисток-початківців. У відео вони співають хіт Дзідзьо "Я і Сара":

"Господи, ще вчора вони разом співали та грали для людей, а сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їхній голос, їхнє життя і водночас частинку душі кожного з нас. Дівчат звали Світлана Сємєйкіна та Крістіна Спіцина. 19 років та 21 рік. Душу розриває від болю", - написав Дзідзьо.

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Зазначимо, що в пам'яті людей Світлана Сємєйкіна та Крістіна Спіцина залишаться як натхненні та усміхнені дівчата. Вони завжди виступали на всіх святах в Запоріжжі, дарували всім заряджений та гарний настрій. Спочатку Крістіна виступала сольно, а Світлана грала в гурті "Діамант". Згодом дівчата об'єдналися у дует Similar girls та стали учасниками cover band Gems.

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