Дзідзьо випустив трейлер своєї пригодницької комедії "Де гроші"

Прем'єра стрічки відбудеться вже у жовтні.

У Мережі показали трейлер до комедії "Де гроші", режисером-постановником якої є відомий артист Михайло Хома.

За сюжетом піаніст-авантюрист Міша, щоб знайти гроші на визволення друга з під арешту, влаштовується працювати до старої власниці таємничого будинку-квесту. Але він не знає, що запитання "Де гроші?" цікавить не лише його. Всі у цьому будинку шукають гроші.

Головні ролі комедії-квесту виконують Ада Роговцева, Михайло Хома (DZIDZIO), який заради ролі навіть перевтілився у чоловіка похилого віку, Сергій Либа та Анна Буткевич. Також у стрічці знялися Ахтем Сеітаблаєв, Віктор Андрієнко, Володимир Остапчук, Олексій Тритенко, Юрій Горбунов, Володимир Задніпровський, Євген Сморигін, Сталіна Лагошняк, Любов Тимошевська, Наталя Холоденко, Діма Варварук, Сергій Бачик, Василь Ващук, Назарій Гук та інші.

Кінотеатральна прем'єра "Де гроші" запланована на 21 жовтня 2021 року.

Зауважимо, фільм є одним з переможців 14-го конкурсу кінопроєктів та отримав фінансову підтримку Державного агентства з питань кіно та Міністерства культури та інформаційної політики України.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кухар заявила, що готується до повноцінної ролі у кіно. Наступного року балерина зіграє у фільмі.

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