Дзідзьо висловився про зупинку серця 57-річного колеги Лесика на сцені: "Сталася біда"

Український співак Михайло Хома, він же у минулому DZIDZIO, підтвердив вкрай важкий стан колеги Олега Турка, більш відомого як Лесик.

Артист вийшов на зв’язок у своєму фотоблогу й розповів деталі ситуації, що сталася з ексучасником гурту "Дзідзьо". Зокрема, написав, що Лесик після зупинки серця на концерті перебуває в реанімації та його стан не поліпшується. Тож він закликав своїх фанів фінансово допомогти родині, надавши реквізити дружини.

"Сталася біда. У Лесика під час виступу на сцені зупинилося серце. Зараз він у реанімації у складному стані. Терміново потрібна наша фінансова допомога", - написав Дзідзьо у сторіз.

Дзідзьо про Лесика в реанімації / Фото: instagram.com/dzidzio

Нагадаємо, днями 57-річного музиканту Олегові Турко раптово стало зле просто під час концерту Наталії Бучинської у Львові. У нього сталася зупинка серця на сцені. До співака підбігла команда, яка викликала "швидку". Медики надали першу невідкладну допомогу й доставили непритомного виконавця до реанімації. Зараз він перебуває у кардіологічному відділенні у вкрай важкому стані.

У колишнього музиканта з гурту "Дзідзьо" зупинилося серце посеред виступу

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