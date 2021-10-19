Дзідзьо вперше прокоментував стосунки з ексдружиною SLAVIA після розлучення

Артист зізнався, що вони з колишньою мають вирішити певні питання.

Лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома, він же Дзідзьо зізнався, у яких стосунках залишився зі своєю ексдружиною, співачкою SLAVIA.

У коментарі сайту ТСН.ua артист розповів, що вони зі Славою залишилися у дружніх стосунках. Співак періодично телефонує їй, адже ще залишилися невирішені питання.

"Так, я підтримую дружнє спілкування зі своєю ексдружиною. Так, я телефоную їй. У нас ще є дуже багато справ, які треба доробити", - поділився Михайло.

Дзідзьо та SLAVIA / instagram.com/slavia_official

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Окрім цього, Дзідзьо говорить, що й не сварився зі своєю ексдружиною. Вони мирно все вирішили. А про їхнє розлучення просто "пустили" багато пліток.

"Я ніколи з нею і не сварився, просто деякі люди розкрутили з цього, бо їм так було вигідно. Запросили Славу, щоб вона там наговорила та прокоментувала, те що не треба. Це нечесні люди", - розповів Дзідзьо.

Михайло пояснив, що той вірш, який він раніше публікував у своєму Instagram, насправді про те, що Славу використали. Раніше ці промовисті рядки були неправильно сприйняті. Вважалось, що Дзідзьо натякав на брехню з боку дружини.

"Прикрилась чистотою підлість. І вилізла на слуп. Завила на весь світ жалійка. Так неприємно пахне бруд. Собаки брешуть, вітер носить. А я тихесенько мовчу. Нікому правди не розкажу, бо правда - гірша за брехню", - говорить виконавець.

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