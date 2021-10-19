Дзідзьо вперше розповів, як вони з ексдружиною SLAVIA поділили спільне майно

Дзідзьо вперше розповів, як вони з ексдружиною SLAVIA поділили спільне майно

Артист говорить, що інакше не міг вчинити.

Лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома, він же Дзідзьо, восени розлучився зі своєю дружиною, співачко SLAVIA.

Пара прожила разом 20 років. За цей час вони нажили багато спільного майна. У коментарі сайту ТСН.ua артист вперше зізнався, як вони з ексдружиною поділили його.

"Ми майно поділили. Ну як, ми його не поділили. Я просто віддав усе Славі. Я вчинив так, як повинен був вчинити чоловік", - розповів артист.

Дзідзьо та SLAVIA / instagram.com/slavia_official

До слова, нещодавно й Слава говорила, що Михайло подарував їй квартиру. Як зізнається артист, він не хотів "ділити собаку".

"Ця квартира, яка залишилася у Слави, вона дуже гарна. Ну я й подумав, навіщо ділити собаку навпіл. Це не гарно, тому я вирішив її подарувати", - поділився співак.

Квартира, яку Дзідзьо подарував колишній / instagram.com/dzidzio

Зауважимо, квартира розташована під Києвом у селі Підгірці. Вона біля озера, навколо природа та свіже повітря. Ціни у цьому комплексі за житло варіюються від 2,13 млн грн за однокімнатну, та від 5,07 млн грн за трикімнатну.

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