Дзідзьо вперше за довгий час дав про себе знати і довів до сліз дуетом з незрячою дівчинкою

Український співак Михайло Хома (DZIDZIO) зробив особливий подарунок на день народження 10-річній незрячій волонтерці зі Львівщини Анні-Марії.

Артист подарував дівчинці особливу пісню "Ліхтарики" і заспівав разом з нею.

Анна-Марія надзвичайно обдарована дівчинка, яка, співаючи в храмах і на вулицях, зібрала понад два мільйони гривень на потреби ЗСУ за час повномасштабного вторгнення. Про потреби армії вона знає чимало, адже серед захисників її рідний брат.

Михайло Хома розповів, що військові з передової надіслали йому посилання на новинний сюжет, де Анна-Марія розповідала про свою мрію – зустрітися з ним. Саме в день народження дівчинки Михайло Хома вирішив зробити для неї особливий сюрприз: не лише познайомитись, а ще більше – подарувати пісню.

Дзідзьо та Анна-Марія з Львівщини

Коли вони зустрілися на студії звукозапису, Анна-Марія попросила Михайла Хому заспівати разом із нею, і той, звісно, не зміг відмовити.

Сьогодні Михайло Хома (DZIDZIO) та Анна-Марія презентують lyric-відео на пісню "Ліхтарики".

Співак окремо подякував Анатолію Безуху та студентам Київського національного університету культури і мистецтв: режисерці Вікторії Хомі, операторам Костянтину Гайдучику та Михайлу Харпаку.

"Ліхтарики" – це мелодія, що народжується зі щирого серця й несе в собі неповторну ауру добра. "Вона запалює нам світло, щоб бачити людей серед людей" – ці рядки стають не лише лейтмотивом пісні, а й важливою філософією, що закликає всіх українців до єднання та розуміння. Це сповідь про щирість, добро та безмежну любов до України.

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