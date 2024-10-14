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Дзідзьо вперше за тривалий час показав маму, яка приїхала до Києва погостювати

Дзідзьо вперше за тривалий час показав маму, яка приїхала до Києва погостювати

Дзідзьо / Фото: instagram.com/dzidzio

Співак зустрівся з рідною людиною після довгої розлуки.

Український співак Михайло Хома, він же у минулому DZIDZIO, вийшов на зв'язок до шанувальників.

Артист доволі рідко публікує фото чи відео у соцмережах, проте цього разу зробив виняток. Михайло не міг стримати емоцій і поділився чудовою новиною. До нього в гості приїхала мама Галина.

До слова, найближча людина Дзідзьо вже багато років проживає та працює у Португалії. Але після довгої розлуки вона все наважилася під час війни навідати зіркового сина у Києві. Хома не втратив нагоди й зробив спільне фото з мамою вдома на згадку.

Михайло Хома з мамою / © instagram.com/dzidzio
Михайло Хома з мамою / Фото: instagram.com/dzidzio

"Маю гостей! Мама приїхала з Португалії до Києва", - емоційно повідомив співак у фотоблогу.

У коментарях шанувальники Дзідзьо пораділи такій теплій зустрічі разом з ним. І зізналися, що артист є копією своєї мами.

  • Як то файно, коли мама поруч
  • Круто, ви дуже схожі
  • Як мило. Ви щаслива людина, радійте кожному дню, проведеному з матусею
  • Дуже схожий на маму

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська у пам'ятний день ділилася спогадами про покійну маму й показала їхні архівні фото з відпочинку багато років тому.

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