Дзідзьо вперше за тривалий час показав маму, яка приїхала до Києва погостювати

Співак зустрівся з рідною людиною після довгої розлуки.
Український співак Михайло Хома, він же у минулому DZIDZIO, вийшов на зв'язок до шанувальників.
Артист доволі рідко публікує фото чи відео у соцмережах, проте цього разу зробив виняток. Михайло не міг стримати емоцій і поділився чудовою новиною. До нього в гості приїхала мама Галина.
До слова, найближча людина Дзідзьо вже багато років проживає та працює у Португалії. Але після довгої розлуки вона все наважилася під час війни навідати зіркового сина у Києві. Хома не втратив нагоди й зробив спільне фото з мамою вдома на згадку.
"Маю гостей! Мама приїхала з Португалії до Києва", - емоційно повідомив співак у фотоблогу.
У коментарях шанувальники Дзідзьо пораділи такій теплій зустрічі разом з ним. І зізналися, що артист є копією своєї мами.
- Як то файно, коли мама поруч
- Круто, ви дуже схожі
- Як мило. Ви щаслива людина, радійте кожному дню, проведеному з матусею
- Дуже схожий на маму
Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська у пам'ятний день ділилася спогадами про покійну маму й показала їхні архівні фото з відпочинку багато років тому.
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