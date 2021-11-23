Дзідзьо вперше зізнався, чи зраджував SLAVIA з Цибульською: "Вона про це знала"

Артист відверто заговорив про своє розлучення.

Український музикант та актор Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо, вперше відверто прокоментував своє розлучення зі співачкою SLAVIA.

У програмі "Зірковий шлях" артист зізнався, що саме він був ініціатором розлучення. А зробив це, каже, бо вони були зі Славою дуже різні:

"Найбільше що мені прилетіло, що я був перший, хто розв'язав цей мішок. Треба бути чесним з собою. Одружився трикутник на квадраті і вони собі двоє придумали ідеально круглі двері додому. Як? Хто неправий, хто правий? Не заходить ані квадрат, ані трикутник в ті двері додому круглі", - пояснив Дзідзьо.

SLAVIA та Дзідзьо / instagram.com/slavia_official

Він також розповів, що міг зізнатися у тому, що розлучився й раніше, однак боявся осуду людей.

"Я знав що у мене так було. Я міг це зробити скоріше, але боявся, яка реакція буде у людей. Як так, гарна дівчина, а він її кидає, що не так?" – поділився виконавець.

Водночас Дзідзьо пояснив, що вони зі Славою жили різним життям і просто мучили одне одного.

"А те, що вдома порозуміння нема, а те що я лягаю спати, Слава ще щось робить. Я встаю, а Слава ще спить. Треба було взяти відповідальність, сказати: "Стоп. Так більше не буде. Славо, я хочу бути щасливим і хочу бачити тебе щасливою. Тому, набрався сміливості, заявив, сказав, що ми розлучаємося. І зараз думаю, що це був найправильніший момент у моєму житті. Що це неправильно жити в отруєному стані. І сам кислий ходити, вічно додому не хочу і їй зіпсувати життя", - сказав Дзідзьо.

SLAVIA показала квартиру, в якій раніше жила з Дзідзьо / instagram.com/slavia_official

Окрім того Хома прокоментував й те, що у своїх інтерв'ю Слава неодноразово натякала на зради з боку артиста. Ба більше, мовляв чоловік скочив у гречку зі співачкою Олею Цибульською:

"Я зігнув голову і промовчав цей весь момент. Я так само зрозумів, як то так – любили, потім вже розпинають. Діляться, як то я так можу бути аб'юзер, засранець, зрадник. Я навіть не розумів, що мені робити. Я нічого не робив, у мене з Ольгою ніколи нічого не було і Слава це прекрасно знала", - запевнив Дзідзьо.

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