Дзідзьо замилував рідкісним фото з мамою в Києві і ніжно привітав її з особливим святом

Український співак Михайло Хома, який раніше використовував псевдонім Дзідзьо, повідомив про особливе свято в його родині.

Мама артиста святкує день народження. Тож, виконавець присвятив їй допис в Instagram. Михайло Хома адресував рідній людині теплі слова з побажаннями та привітаннями. Зокрема, співак подякував мамі за любов, турботу та доброту. Також виконавець побажав рідній людині здоров'я та щасливих років.

"Дорога моя матусю! Вітаю вас із днем народження! Дякую за життя, за вашу безмежну любов, турботу і доброту. Ви – моя сила, моє натхнення і найбільший скарб. Нехай Господь оберігає вас, дарує здоров'я, радість і багато щасливих років. Люблю вас безмежно!" – звернувся до мами артист.

Дзідзьо з мамою / Фото: instagram.com/dzidzio

Михайло Хома також показав їхнє рідкісне спільне фото. Кадр був зроблений торік восени, коли мама артиста приїжджала до нього з Португалії до Києва. Як зазначив співак, їм із рідною людиною треба частіше бачитися та фотографуватися, адже спільних знімків у них, на жаль, мало.

"Це фото минулорічне, осіннє, коли мама приїжджала до мене в гості до Києва з Португалії. У нас так мало спільних фото, треба зустрічатися частіше! Як мама завжди каже: "Час не приходить, а минає"… І це правда. Тому давайте берегти найдорожчих і цінувати кожну мить разом!" – зазначив артист.

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала вітала маму з днем народження. Також виконавиця на архівному фото показувала, який вигляд мала в юності з рідною сестрою.

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