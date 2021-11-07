Дзідзьо зізнався, чому запросив ексдружину SLAVIA на прем’єру свого фільму

Ексзакохані навесні розлучилися.
Лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома, він же Дзідзьо нещодавно випустив свій фільм – "Де гроші".
На прем'єрі серед гостей була й ексдружина артиста – SLAVIA. Як розповів співак "Світському життю", він не був здивований її присутністю, адже сам її запросив.
"Я не був здивований, бо я запросив її. Не хотів жодний дурних запитань, тому запросив всіх. І Слава вже зрозуміла, що деякі інтерв’ю не потрібно було давати, бо ті люди – мухи. Але вони не хочуть визнавати, що вони мухи. Вони думають, що великі професіонали", - говорить артист.
Також виконавець додав, що вони вже розлучилися зі Славою. Всі свої обіцянки він виконав.
"Все, що я пообіцяв, я виконую. Квартиру віддав, гроші дав. Популярність…Все в її руках", - поділився артист.
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