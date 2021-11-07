Дзідзьо зізнався, чому запросив ексдружину SLAVIA на прем’єру свого фільму

Дзідзьо зізнався, чому запросив ексдружину SLAVIA на прем’єру свого фільму

Ексзакохані навесні розлучилися.

Лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома, він же Дзідзьо нещодавно випустив свій фільм – "Де гроші".

На прем'єрі серед гостей була й ексдружина артиста – SLAVIA. Як розповів співак "Світському життю", він не був здивований її присутністю, адже сам її запросив.

SLAVIA завітала на прем'єру фільму Дзідзьо / instagram.com/slavia_official

"Я не був здивований, бо я запросив її. Не хотів жодний дурних запитань, тому запросив всіх. І Слава вже зрозуміла, що деякі інтерв’ю не потрібно було давати, бо ті люди – мухи. Але вони не хочуть визнавати, що вони мухи. Вони думають, що великі професіонали", - говорить артист.

Також виконавець додав, що вони вже розлучилися зі Славою. Всі свої обіцянки він виконав.

"Все, що я пообіцяв, я виконую. Квартиру віддав, гроші дав. Популярність…Все в її руках", - поділився артист.

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