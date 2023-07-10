Дзідзьо зворушив подарунком для маленької незрячої шанувальниці в її день народження

Співак Михайло Хома, відомий як Дзідзьо, зворушливо привітав з днем народження свою маленьку шанувальницю.

Артист познайомився з дівчинкою на ім'я Анна-Марія, яка давно мріяла про зустріч з улюбленим виконавцем. Дівчинка має вади зору, але попри це продовжує співати та збирати чималі суми на потреби ЗСУ.

"Хочу вас познайомити з гарною талановитою дівчинкою, волонтеркою Анною-Марією Герман. Ця надзвичайно обдарована дитина, дуже гарно співає, виступає в храмах і церквах. Вона - незряча, але всі зібрані кошти від своїх виступів, а це - 1 649 757 гривень 42 копійки - віддала на потреби ЗСУ! Добрі хлопці з передової вислали мені посилання на новини, де розповідали про Анну-Марію і я почув, що у неї є мрія - зустрітися зі мною", - розповів Дзідзьо.

Дзідзьо з шанувальницею / Фото: instagram.com/dzidzio

Михайло зробив сюрприз для дівчинки у її день народження - він не просто зустрівся з Анною-Марією у святковий день, а ще й подарував їй запис пісні, яку вони виконали разом.

"Вчора, в день народження Анни-Марії ми зустрілись і познайомились. А ще - записали на студії дуже гарну пісню - "Ліхтарики", яку ми з Анатолієм Безухом вирішили подарувати дівчинці для виконання. Скажу вам одне, Анна-Марія - неймовірна. Приклад для нас усіх, для України та світу! Підтримайте цю дівчинку своїми побажаннями та подякою за її щире серце та волонтерську роботу! "Ліхтарики запалюють нам світло, щоб бачити людей серед людей", - розповів співак.

Дзідзьо з шанувальницею / Фото: instagram.com/dzidzio

Читайте також: