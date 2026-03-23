Дзідзьо на тлі чуток про батьківство заінтригував заявою про родину: "Діти для мене важливі"

Дзідзьо / © instagram.com/dzidzio

Український співак Дзідзьо, справжнє ім’я якого Михайло Хома, заінтригував зізнанням про особисте життя.

Тривалий час артистові приписують батьківство. Подейкували, що він міг таємно стати батьком і не одного малюка. Та все ж він щоразу уникає прямої відповіді. Та в інтерв’ю Viva! Дзідзьо делікатно зазначив, що лише мріє про це. І додав, що насправді захоплюється дитячою безпосередністю зі сцени, коли на його концерти приходять найменші слухачі.

«Діти для мене надзвичайно важливі. До мене на концерти приходить багато дітей, і я дуже радію, коли це бачу. У них — щирість і справжня радість, яку ми, дорослі, часто втрачаємо, ускладнюючи життя і роблячи його надто серйозним. Діти нагадують, якими ми маємо бути насправді. Тому я мрію про велику родину», — заінтригував Михайло Хома.

Зазначимо, пліткувати про поповнення в родині Дзідзьо почали після інтерв’ю його колишньої дружини, співачки Slavia. Торік вона розповідала, що натрапила на неправдиву інформацію про буцімто появу в артиста двійнят. І хоч це видалося їй черговим фейком, але все ж деякі прихильники стали прискіпливо слідкувати за особистим життям артиста.

