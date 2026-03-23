ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

Дзідзьо на тлі чуток про батьківство заінтригував заявою про родину: "Діти для мене важливі"

Співак поділився особистим після тривалого публічного мовчання.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Дзідзьо

Дзідзьо / © instagram.com/dzidzio

Український співак Дзідзьо, справжнє ім’я якого Михайло Хома, заінтригував зізнанням про особисте життя.

Тривалий час артистові приписують батьківство. Подейкували, що він міг таємно стати батьком і не одного малюка. Та все ж він щоразу уникає прямої відповіді. Та в інтерв’ю Viva! Дзідзьо делікатно зазначив, що лише мріє про це. І додав, що насправді захоплюється дитячою безпосередністю зі сцени, коли на його концерти приходять найменші слухачі.

«Діти для мене надзвичайно важливі. До мене на концерти приходить багато дітей, і я дуже радію, коли це бачу. У них — щирість і справжня радість, яку ми, дорослі, часто втрачаємо, ускладнюючи життя і роблячи його надто серйозним. Діти нагадують, якими ми маємо бути насправді. Тому я мрію про велику родину», — заінтригував Михайло Хома.

Дзідзьо / © instagram.com/dzidzio

Дзідзьо / © instagram.com/dzidzio

Зазначимо, пліткувати про поповнення в родині Дзідзьо почали після інтерв’ю його колишньої дружини, співачки Slavia. Торік вона розповідала, що натрапила на неправдиву інформацію про буцімто появу в артиста двійнят. І хоч це видалося їй черговим фейком, але все ж деякі прихильники стали прискіпливо слідкувати за особистим життям артиста.

Нагадаємо, нещодавно Дзідзьо заспівав разом із зірковою кумою Олею Цибульською. Музикант вийшов на сцену і приголомшив своїм новим амплуа.

Дата публікації
Кількість переглядів
162
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie