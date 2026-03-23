Дзідзьо на тлі чуток про батьківство заінтригував заявою про родину: "Діти для мене важливі"
Співак поділився особистим після тривалого публічного мовчання.
Український співак Дзідзьо, справжнє ім’я якого Михайло Хома, заінтригував зізнанням про особисте життя.
Тривалий час артистові приписують батьківство. Подейкували, що він міг таємно стати батьком і не одного малюка. Та все ж він щоразу уникає прямої відповіді. Та в інтерв’ю Viva! Дзідзьо делікатно зазначив, що лише мріє про це. І додав, що насправді захоплюється дитячою безпосередністю зі сцени, коли на його концерти приходять найменші слухачі.
«Діти для мене надзвичайно важливі. До мене на концерти приходить багато дітей, і я дуже радію, коли це бачу. У них — щирість і справжня радість, яку ми, дорослі, часто втрачаємо, ускладнюючи життя і роблячи його надто серйозним. Діти нагадують, якими ми маємо бути насправді. Тому я мрію про велику родину», — заінтригував Михайло Хома.
Зазначимо, пліткувати про поповнення в родині Дзідзьо почали після інтерв’ю його колишньої дружини, співачки Slavia. Торік вона розповідала, що натрапила на неправдиву інформацію про буцімто появу в артиста двійнят. І хоч це видалося їй черговим фейком, але все ж деякі прихильники стали прискіпливо слідкувати за особистим життям артиста.
