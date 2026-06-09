Дзідзьо однією фразою змінив життя відомого українського співака: "Зате чесно"

Діма Прокопов та Дзідзьо

Реклама

Український співак Діма Прокопов зізнався, що саме Дзідзьо свого часу допоміг йому повірити у власні сили та надихнув серйозно зайнятися музичною кар’єрою.

Артист поділився спогадами про один із найважливіших моментів свого творчого шляху. Йдеться про фінал шоу «Караоке на майдані», який відбувся 2017 року. Тоді він ще лише робив перші кроки на великій сцені та хвилювався через оцінки журі. Втім, після завершення знімань на нього чекала розмова, яку він пам’ятає й досі. Саме вона стала додатковою мотивацією не відмовлятися від мрії.

«Він підійшов після знімань і сказав: „Продовжуй, треба ще працювати. Але ти можеш мати гарне майбутнє“. Це мене тоді дуже надихнуло», — розповів співак в інтерв’ю Blick.ua.

Реклама

Діма Прокопов

До складу журі фіналу входили Дзідзьо, продюсер Михайло Ясинський і ведуча Василіса Фролова. За словами Прокопова, підтримка від відомих представників шоу-бізнесу додала йому впевненості у правильності обраного шляху. Особливо він запам’ятав слова Михайла Хоми, які згодом стали для нього своєрідним дороговказом.

«Питаю: „Пам’ятаєте?“. А він каже: „Ні“. Зате чесно», — зі сміхом пригадав артист їхню нещодавню зустріч на одному з концертів.

Діма Прокопов / © instagram.com/dima.prokopov

Також співак розповів, що у фіналі зробив ставку на композицію Миколи Мозгового «Минає день, минає ніч». На відміну від більшості конкурсантів, які обирали святкові та запальні пісні, він вирішив ризикнути з ліричним номером. Зрештою такий підхід сподобався продюсерові Михайлу Ясинському, який побачив у молодому виконавцеві потенціал.

Нагадаємо, нещодавно ексдружина Дзідзьо зворушила зверненням до первістка, якому виповнився один рік.

Реклама

Новини партнерів