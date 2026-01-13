Дзідзьо показав себе до популярності на фото з дідусем і приголомшив схожістю з родичем

Дзідзьо / © instagram.com/slavia_official

Реклама

Український співак Михайло Хома, він же DZIDZIO, показав свій вигляд незадовго до початку зіркової кар’єри.

Так, вже цього року виконавець пообіцяв повернутися на велику сцену. Та перед тим Дзідзьо показав з чого все починалося. Зокрема, у фотоблогу співак оприлюднив архівне фото зі своїм дідусем Яном Казимировичем. І додав, що родич був ветеринаром і називали його «дзідзьом» — західноукраїнський діалектизм, що означає «дідусь». Звідти, за словами Хоми, і пішов його псевдонім.

«То я і мій дзідзьо. У регіоні, де я народився, „дзідзьо“ — це дідусь. Мій дідусь, Маркуль Ян Казимирович, був ветеринаром. Його постійно не було вдома, бо він ходив до людей лікувати тварин. У селі тоді майже в кожного була велика господарка, тому людей до нас приходило дуже багато, і всі запитували: „Де дзідзьо? Де дзідзьо? Де дзідзьо?“ — без кінця. Тоді я зрозумів, що мій дідусь — мегапопулярний. Саме звідси і зʼявився мій псевдонім Дзідзьо», — пояснив співак.

Реклама

Дзідзьо та його дідусь / © instagram.com/dzidzio

Але у коментарях ще й додали, що родичі неабияк схожі між собою, але дехто порівняв артиста з відомим іноземним актором.

Дуже цікаве фото, є схожості на обличчі

Дзідзьо і Дзідзьо

А Дзідзьо в молодості був схожий на Джоффрі Баратеона з «Гри пристолів»

Нагадаємо, нещодавно актор Леонардо Ді Капріо вперше за тривалий час показав свою маму. Він вивів 82-річну жінку на червоний хідник цьогорічного «Золотого глобуса» — престижної кінопремії.