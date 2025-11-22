ТСН у соціальних мережах

Дзідзьо відреагував на раптову смерть свого 58-річного колеги Лесика Турка та вшанував його пам’ять

Решта українських зірок також поділилися спогадами про покійного артиста.

Дзідзьо та Лесик

Дзідзьо та Лесик / © instagram.com/dzidzio

Український співак Михайло Хома, він же у минулому DZIDZIO, вийшов на зв’язок після новини про смерть свого колеги Олега Турка, більш відомого як Лесик.

У фотоблогу зірка лишив чорно-білу фотографію Олега та висловив співчуття близьким: «Сумна новина. Світла пам’ять, Лесику. Співчуття близьким».

Реакція зірок на смерть Олега Турка

Реакція зірок на смерть Олега Турка

Не менше за Дзідзьо, сумна звістка сколихнула й решту українських зірок. У Мережі вони поділилися зворушливими спільними спогадами з Лесиком, показали архівні фото та вшанували його пам’ять.

  • «Важко підібрати потрібні слова… Ранок суботи почався зі стрічки новин і десятків повідомлень. На жаль, не втішних. Досі не можу повірити — шок… Помер Лесик. Співчуваю рідним, близьким і всім фанам. Непоправна втрата» — ексколега з гурту «Дзідзьо» Юлік.

Реакція зірок на смерть Олега Турка

Реакція зірок на смерть Олега Турка

  • «Він писав класнючу музику. Лесик Сам, як він себе називав. Він і дуркував, але те, що писав серйозне, просто таки торкалося серця. Служив, співав, був класним чесним хлопцем. Дуже не вистачатиме тебе, друже. Вічна памʼять, Лесик Турко» — Марія Бурмака.

Реакція зірок на смерть Олега Турка

Реакція зірок на смерть Олега Турка

  • «Лесику… ну, як так? Бачились останній раз і ти казав, що треба планувати нові гастролі — що трохи наберешся сил і поїдемо… А тепер ти на гастролі з твоїм Кузьмою відправляєшся. Я дуже любила їздити з Лесиком на гастролі. Почуття гумору у нього було від природи! Скільки історій, скільки завжди позитиву та того „Наталюнь, будемо запалювати“» — Наталка Карпа.

Реакція зірок на смерть Олега Турка

Реакція зірок на смерть Олега Турка

  • «Часом зустрічей випадало одна-дві, але незабутні. Таким було моє лише кількагодинне спілкування з Лесиком, який сьогодні відійшов у засвіти. Першу зустріч не памʼятаю, бо вона була у середині 90-тих, на зорі „Скрябіна“. Я Олега Турка тоді серед кількох друзів Кузьми можна сказати, що і не помітив. І саме Лесик запалив рокерством молодшого на рік Кузьму. Глибшою була наша зустріч у Вінниці у червні 2021 року через чверть століття після першої. Лесик сам підійшов до мене. Щиро радів зустрічі і по-братськи обіймав. Ні на що не жалівся, лише хвалив мене і покійного Кузьму, бо до обох ставився з теплом» — Костянтин Грубич.

Реакція зірок на смерть Олега Турка

Реакція зірок на смерть Олега Турка

Нагадаємо, вже відомо, де та коли відбудеться прощання з Лесиком, який помер 22 листопада. Причин смерті поки не розголошують. Проте відомо, що за рік до трагічного дня артист переніс операцію на серці на тлі низки хвороб.

