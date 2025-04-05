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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
3469
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1 хв

Дзідзьо відреагував на вагітність колишньої дружини та публічно звернувся до неї

SLAVIA подякувала артисту за підтримку.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Дзідзьо

Дзідзьо / © instagram.com/dzidzio

Українська співачка SLAVIA, яка нещодавно оголосила про вагітність, розповіла про реакцію її  колишнього чоловіка, співака Дзідзьо.

Про особисте виконавиця доволі мало ділиться з публікою. Тож про батька майбутнього первістка SLAVIA, справжнє ім'я якої Ярослава Притула, майже нічого невідомо. Тим не менш, зірка у фотоблогу зізналася, що її колишній чоловік Дзідзьо потішився за неї й привітав з новим статусом.

"Дякую, Михась! Для тих, хто цікавився, чи привітав Дзідзьо", - написала вагітна виконавиця.

Дзідзьо привітав SLAVIA з вагітністю / © instagram.com/slavia_official

Дзідзьо привітав SLAVIA з вагітністю / © instagram.com/slavia_official

Так, співак на своїй сторінці в Instagram оприлюднив кадри з кліпу "Дівка з перцем", де SLAVIA демонструє помітно округлий животик і тим самим розсекречує вагітність. Крім того, публічно звернувся до неї та адресував її теплі слова:

"Повноцінне життя — це коли твориш не тільки музику, а й майбутнє. Слава, вітаю з прем'єрою та цією ніжною, великою, прекрасною новиною. Щиро радію!" — замилував реакцією Дзідзьо.

Нагадаємо, нещодавно у репера Емінема народився перший онук. Його донька показала малюка та яким незвичним ім'ям його назвала.

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