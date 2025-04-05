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Дзідзьо відреагував на вагітність колишньої дружини та публічно звернувся до неї
SLAVIA подякувала артисту за підтримку.
Українська співачка SLAVIA, яка нещодавно оголосила про вагітність, розповіла про реакцію її колишнього чоловіка, співака Дзідзьо.
Про особисте виконавиця доволі мало ділиться з публікою. Тож про батька майбутнього первістка SLAVIA, справжнє ім'я якої Ярослава Притула, майже нічого невідомо. Тим не менш, зірка у фотоблогу зізналася, що її колишній чоловік Дзідзьо потішився за неї й привітав з новим статусом.
"Дякую, Михась! Для тих, хто цікавився, чи привітав Дзідзьо", - написала вагітна виконавиця.
Так, співак на своїй сторінці в Instagram оприлюднив кадри з кліпу "Дівка з перцем", де SLAVIA демонструє помітно округлий животик і тим самим розсекречує вагітність. Крім того, публічно звернувся до неї та адресував її теплі слова:
"Повноцінне життя — це коли твориш не тільки музику, а й майбутнє. Слава, вітаю з прем'єрою та цією ніжною, великою, прекрасною новиною. Щиро радію!" — замилував реакцією Дзідзьо.
Нагадаємо, нещодавно у репера Емінема народився перший онук. Його донька показала малюка та яким незвичним ім'ям його назвала.