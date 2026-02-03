Дзідзьо вперше відреагував на чутки про народження в нього дитини

Дзідзьо / © instagram.com/dzidzio

Український співак Дзідзьо, справжнє ім'я якого Михайло Хома, вперше відреагував на чутки про народження в нього дитини.

Виконавець після розлучення взагалі не ділиться подробицями особистого життя. Тим не менш, це не завадило торік виникнути пліткам, що артист не самотній. Ба більше, подейкували, що у співака вже навіть народилась дитина.

Колеги Дзідзьо делікатно відмовлялись коментувати це, мовляв, це може зробити лише Дзідзьо. Сам артист відмочувався, але нарешті в коментарі Oboz.ua відреагував на ці плітки. Проте Михайло Хома не вдавався до конкретики, а продовжує й далі тримати інтригу. Виконавець не став ані підтверджувати поповнення в його родині, аніс спростовувати. Натомість артист обіцяє, що дасть конкретну відповідь, але зробить це витончено.

"Поки що я не відповідаю на це запитання, бо хочу дати дуже вишукану відповідь. Я витончено це зроблю", - відрізав співак.

Нагадаємо, нещодавно Михайло Хома показував, який вигляд мав до популярності. Також артист розсекретив, як з'явився псевдонім Дзідзьо.