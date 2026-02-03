ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
330
Час на прочитання
1 хв

Дзідзьо вперше відреагував на чутки про народження в нього дитини

Подейкують, що Дзідзьо нібито вже став батьком. Артист прокоментував плітки.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Дзідзьо

Дзідзьо / © instagram.com/dzidzio

Український співак Дзідзьо, справжнє ім'я якого Михайло Хома, вперше відреагував на чутки про народження в нього дитини.

Виконавець після розлучення взагалі не ділиться подробицями особистого життя. Тим не менш, це не завадило торік виникнути пліткам, що артист не самотній. Ба більше, подейкували, що у співака вже навіть народилась дитина.

Колеги Дзідзьо делікатно відмовлялись коментувати це, мовляв, це може зробити лише Дзідзьо. Сам артист відмочувався, але нарешті в коментарі Oboz.ua відреагував на ці плітки. Проте Михайло Хома не вдавався до конкретики, а продовжує й далі тримати інтригу. Виконавець не став ані підтверджувати поповнення в його родині, аніс спростовувати. Натомість артист обіцяє, що дасть конкретну відповідь, але зробить це витончено.

Дзідзьо / © instagram.com/dzidzio

Дзідзьо / © instagram.com/dzidzio

"Поки що я не відповідаю на це запитання, бо хочу дати дуже вишукану відповідь. Я витончено це зроблю", - відрізав співак.

Нагадаємо, нещодавно Михайло Хома показував, який вигляд мав до популярності. Також артист розсекретив, як з'явився псевдонім Дзідзьо.

Дата публікації
Кількість переглядів
330
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie