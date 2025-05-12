Дзідзьо / © instagram.com/dzidzio

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Український співак Михайло Хома, він же Дзідзьо, вперше за тривалий час показався з мамою та висловився про їхню розлуку.

Артист поділився фото з рідною людиною в Instagram з нагоди Дня матері. Виконавець привітав маму з важливим святом, а також подякував їй за життя. Дзідзьо говорить, що знімок із рідною людиною, на жаль, архівний. Річ у тім, що співак та його мама перебувають у розлуці, адже їх розділяють тисячі кілометрів. Рідна людина Михайла Хоми живе в Португалії та вкрай рідко приїжджає до сина, а сам артист – в Україні. Утім, виконавець зазначає, що хоч їх і розділяє відстань, але серцем вони разом.

"Вітаю свою маму і всіх матусь з Днем матері. Поки мама жива — ми всі діти. Дякую за життя! Давнє фото. Все без змін: мама - в Португалії, я - в Україні. Але серцем разом", - поділився артист.

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Дзідзьо з мамою / © instagram.com/dzidzio

Нагадаємо, в Україні святкують міжнародний День матері у другу неділю травня. Цьогоріч свято випало на 11 травня. Українські знаменитості вже привітали рідних людей із Днем матері та поділилися їхніми спільними фото.