Дзідзьо заявив про службу родички в ЗСУ: що відомо про її вибір

Дзідзьо

Український артист Дзідзьо, справжнє ім’я якого Михайло Хома, вперше відверто розповів про племінницю, яка служить у ЗСУ, її вибір і гордість родини.

Під час інтерв’ю Viva! співак поділився особистим — у його родині є військова. Йдеться про племінницю Вікторію, яка самостійно ухвалила рішення піти на службу. Артист не приховує: цей крок став для нього водночас і тривожним, і приводом для великої поваги. За словами Дзідзьо, дівчина з самого початку діяла без сторонньої допомоги. І саме це він вважає найціннішим.

«Це її свідомий вибір. Я дуже пишаюся Вікторією, тому що вона наполеглива, талановита і хотіла щось робити. Племінниця пішла добровольцем, підписала контракт і зараз служить у бригаді. Дуже приємно, коли вона телефонує. Вікторія все сама робила, без жодних дзвінків, ніхто їй не допомагав. Для мене це ключове, тому що людина може тільки сама собі допомогти. І коли вона виборює свій шлях, я в це вірю, бо це правдиво. Вона — наша родинна гордість», — ділиться співак.

Водночас Дзідзьо зізнався, що не втрачає зв’язку з племінницею навіть попри її службу. Вони регулярно спілкуються, і для нього це важливий спосіб підтримати рідну людину. Інколи дівчина звертається до Михайла за порадою, і він завжди намагається бути поруч хоча б словом.

«Так, ми з нею спілкуємося, бо вона хоче деколи підказку чи пораду отримати», — зазначив Дзідзьо.

