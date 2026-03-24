ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
2 хв

Дзідзьо заявив про службу родички в ЗСУ: що відомо про її вибір

Співак розчулив історією про племінницю-військову.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Дзідзьо / © instagram.com/slavia_official

Український артист Дзідзьо, справжнє ім’я якого Михайло Хома, вперше відверто розповів про племінницю, яка служить у ЗСУ, її вибір і гордість родини.

Під час інтерв’ю Viva! співак поділився особистим — у його родині є військова. Йдеться про племінницю Вікторію, яка самостійно ухвалила рішення піти на службу. Артист не приховує: цей крок став для нього водночас і тривожним, і приводом для великої поваги. За словами Дзідзьо, дівчина з самого початку діяла без сторонньої допомоги. І саме це він вважає найціннішим.

«Це її свідомий вибір. Я дуже пишаюся Вікторією, тому що вона наполеглива, талановита і хотіла щось робити. Племінниця пішла добровольцем, підписала контракт і зараз служить у бригаді. Дуже приємно, коли вона телефонує. Вікторія все сама робила, без жодних дзвінків, ніхто їй не допомагав. Для мене це ключове, тому що людина може тільки сама собі допомогти. І коли вона виборює свій шлях, я в це вірю, бо це правдиво. Вона — наша родинна гордість», — ділиться співак.

Водночас Дзідзьо зізнався, що не втрачає зв’язку з племінницею навіть попри її службу. Вони регулярно спілкуються, і для нього це важливий спосіб підтримати рідну людину. Інколи дівчина звертається до Михайла за порадою, і він завжди намагається бути поруч хоча б словом.

«Так, ми з нею спілкуємося, бо вона хоче деколи підказку чи пораду отримати», — зазначив Дзідзьо.

Нагадаємо, нещодавно Дзідзьо на тлі чуток про батьківство заінтригував заявою про родину.

Дата публікації
Кількість переглядів
44
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie