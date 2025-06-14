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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
29
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1 хв

Дзідзьо зворушливо привітав ексдружину та її чоловіка з народженням сина

Артистка вже відреагувала на слова музиканта.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Дзідзьо та SLAVIA

Дзідзьо та SLAVIA

Український співак Михайло Хома, він же Дзідзьо, відреагував на радісну новину у житті своєї колишньої дружини SLAVIA, яка нещодавно вперше стала мамою.

8 червня, у день святкування Пресвятої Трійці, співачка народила хлопчика. Про поповнення в родині вона повідомила у своєму Instagram, зворушливо написавши: "У неділю, на свято Пресвятої Трійці, нас стало троє".

На цю щасливу новину бурхливо відреагували її підписники, друзі та колеги. Серед тих, хто залишив вітання під дописом, був і колишній чоловік артистки — Дзідзьо, з яким вона перебувала у шлюбі понад 20 років.

Дзідзьо привітав SLAVIA з народженням сина / © instagram.com/slavia_official

Дзідзьо привітав SLAVIA з народженням сина / © instagram.com/slavia_official

"Щиро вітаю з народженням малюка. Нехай дитятко буде благословенне і щасливе, а батьківство принесе вам багато радості", — написав музикант.

SLAVIA не залишила ці слова без відповіді. Вона подякувала екскоханому за привітання та щиро побажала йому також пізнати щастя батьківства: "Дякую, Михась. Бажаю тобі відчути радість батьківства, коли прийде найкращий час".

Нагадаємо, що 7 червня, за день до пологів, Ярослава офіційно вийшла заміж за свого обранця Андрія. Весілля було камерним, а вже наступного дня вона народила у Житомирському перинатальному центрі. Зараз пара насолоджується новим етапом у житті — батьківством. Ім’я для сина подружжя ще обирає: Ярослава схиляється до імені Лев, а Андрій — до Атлас.

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Дата публікації
Кількість переглядів
29
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