Дзідзьо зворушив рідкісною архівною світлиною з батьком ы здивував схожістю: "Єдине фото, де ми разом"

Український співак Михайло Хома, він же Дзідзьо, поділився рідкісним знімком зі своїм татом.

Артист опублікував архівну світлину в Instagram у день, коли його татові могло б виповнитися 66 років.

На чорно-білому фото, яке виконавець назвав єдиним, де вони зображені разом, поруч із батьком стоїть юний Михайло. У дописі співак зізнався, що втратив тата дуже рано: Степан Олексійович помер у 37 років, коли синові було лише 13. Він поділився, що в його пам’яті назавжди залишиться рідний край.

“Сьогодні татові Степанові було б 66. Єдине фото, де ми разом. Він пішов так рано — у 37, а мені було лише 13. У серці назавжди залишилися спогади дитинства: ліси, річки, озера, гриби, рибалки. Найкращий тато. З днем народження. P.S. На фото тато — крайній зліва”, — написав Хома.

Зворушлива публікація співака розчулила його підписників, які залишили десятки слів підтримки та співчуття:

Світла пам’ять татові, чудового сина має… Він пишається тобою з небес!

Які добрі очі в тата… І в тебе такі.

Одразу здогадалася, ви дуже схожі! Вічна пам’ять…

