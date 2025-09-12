ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
461
Час на прочитання
1 хв

Дзідзьо зворушив рідкісною архівною світлиною з батьком ы здивував схожістю: "Єдине фото, де ми разом"

Артист поділився спогадами про рідну людину.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Дзідзьо

Дзідзьо / © instagram.com/dzidzio

Український співак Михайло Хома, він же Дзідзьо, поділився рідкісним знімком зі своїм татом.

Артист опублікував архівну світлину в Instagram у день, коли його татові могло б виповнитися 66 років.

На чорно-білому фото, яке виконавець назвав єдиним, де вони зображені разом, поруч із батьком стоїть юний Михайло. У дописі співак зізнався, що втратив тата дуже рано: Степан Олексійович помер у 37 років, коли синові було лише 13. Він поділився, що в його пам’яті назавжди залишиться рідний край.

“Сьогодні татові Степанові було б 66. Єдине фото, де ми разом. Він пішов так рано — у 37, а мені було лише 13. У серці назавжди залишилися спогади дитинства: ліси, річки, озера, гриби, рибалки. Найкращий тато. З днем народження. P.S. На фото тато — крайній зліва”, — написав Хома.

Дзідзьо з батьком / © instagram.com/dzidzio

Дзідзьо з батьком / © instagram.com/dzidzio

Зворушлива публікація співака розчулила його підписників, які залишили десятки слів підтримки та співчуття:

  • Світла пам’ять татові, чудового сина має… Він пишається тобою з небес!

  • Які добрі очі в тата… І в тебе такі.

  • Одразу здогадалася, ви дуже схожі! Вічна пам’ять…

Нагадаємо, нещодавно ексдружина Дзідзьо Slavia поділилася подробицями особистого життя музиканта. Виконавиця зізналася, що вони все ще спілкуються.

Дата публікації
Кількість переглядів
461
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie