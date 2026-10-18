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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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"Джіні Візлі" із "Гаррі Поттера" народила сина: яке оригінальне ім'я дала малюку та його перші фото

В акторки Бонні Райт з’явилась друга дитина.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Бонні Райт із новонародженим сином

Бонні Райт із новонародженим сином / © instagram.com/thisisbwright

Британська акторка Бонні Райт, яка в серії фільмів про Гаррі Поттера зіграла роль Джіні Візлі, народила сина.

Радісну новину 35-річна знаменитість розсекретила у своєму Instagram. Виявилося, що в родині Бонні Райт та її чоловіка, американського бізнесмена Ендрю Лококо, сталося поповнення ще 28 вересня, однак лише зараз знаменитість про це оголосила.

Бонні Райт народила другого сина. Подружжя дало хлопчикові оригінальне ім’я, а саме Астер Скай Райт Лококо. Також артистка не стала приховувати новонародженого малюка, а вже й показала перші фото з ним, на яких можна чітко розгледіти обличчя.

Новонароджений син Бонні Райт / © instagram.com/thisisbwright

Новонароджений син Бонні Райт / © instagram.com/thisisbwright

«Знайомтеся з нашим сином Астером Скай Райтом Лококо, який народився вдома 28 вересня. Його названо на честь квітки, що за формою схожа на зірку. Наша маленька зірочка оточена любов’ю старшого брата Еліо. Дякую Всесвіту за моїх чудових синів!» — прокоментувала поповнення в родині акторка.

Чоловік та сини Бонні Райт / © instagram.com/thisisbwright

Чоловік та сини Бонні Райт / © instagram.com/thisisbwright

Зазначимо, Бонні Райт від 2022 року перебуває в шлюбі з Ендрю Лококо. У вересні 2023-го у подружжя народився первісток — син Еліо Оушен Райт Лококо. А це ж на світ з’явилась друга дитина акторки та бізнесмена.

Нагадаємо, нещодавно зірка «Теорії великого вибуху» Кейлі Куоко народила доньку. Артистка вже показала її перші фото та розсекретила оригінальне ім’я дівчинки.

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