Джолі після розриву з Піттом зробила неочікуване зізнання й здивувала вимогами до нього

Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі вперше за тривалий час поділилася новими деталями болісного розриву з Бредом Піттом.

У нових судових документах, поданих до Вищого суду Лос-Анджелеса, вона описала, наскільки складним для неї та дітей було розлучення, а також пояснила, чому тепер вимагає від колишнього 33 тисячі доларів для покриття юридичних витрат. Як зазначено у заяві, Джолі вирішила розлучитися після подій, що стали для родини справжнім потрясінням.

"Події, які змусили мене прийняти рішення про розрив із колишнім чоловіком, були емоційно важкими для мене та наших дітей", — написала зірка, яка раніше звинувачувала Пітта у насильстві, повідомляє Page Six.

Після розлучення акторка запевняє, що намагалася уникнути конфліктів і навіть залишила Пітту повний контроль над їхніми спільними будинками — у Лос-Анджелесі та французькому маєтку Château Miraval. Знаменитість сподівалася, що це згладить гострі кути між експодружжям.

"Коли я подала на розлучення, залишила йому наші сімейні оселі без будь-якої компенсації. Я сподівалася, що це допоможе заспокоїти його після важкого й травматичного періоду", — зазначила Джолі.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / © Associated Press

Акторка також наголосила, що після розставання вона разом із дітьми більше не відвідувала Château Miraval, адже місце асоціюється з болісними спогадами. Джолі зізналася, що після розриву була змушена шукати нове житло й навіть певний час орендувала будинок, адже не мала достатньо коштів для купівлі власного.

"Мої заощадження були вкладені в Міраваль, і я не просила у Бреда ані аліментів, ані фінансової допомоги, тому мені довелося скористатися коштами з продажу своєї частки", — пояснила акторка.

Вона також розповіла, що впродовж двох років відмовлялася від роботи, аби зосередитися на турботі про дітей та їхньому емоційному стані. За її словами, фінансові труднощі були настільки серйозними, що вона змушена була позичити гроші у Пітта під відсотки, аби придбати житло.

Тепер Джолі просить суд зобов’язати Пітта компенсувати 33 тисячі доларів витрат на адвокатів, які вона понесла, відповідаючи на його клопотання у справі про Château Miraval.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт / © Associated Press

Зазначимо, стосунки Анджеліни Джолі та Бреда Пітта почалися 2004 року під час знімань культового фільму "Містер і місіс Сміт". Хоча тоді Пітт був одружений з акторкою Дженніфер Еністон, а Джолі нещодавно розлучилася з режисером Біллі Бобом Торнтоном, між акторами швидко спалахнула іскра. Їхній роман став чимось незвичним, а самі зірки заперечували, що він почався ще під час роботи на проєктом, однак 2006 року Джолі підтвердила, що чекає дитину від Пітта.

Згодом пара виховувала шістьох дітей — трьох біологічних і трьох названих. 2014 року після десяти років стосунків Бред і Анджеліна одружилися у Франції. Проте вже через два роки з’явилися чутки про їхнє розлучення, які згодом підтвердилися.

