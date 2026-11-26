Анджеліна Джолі та Бред Пітт

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Голлівудські актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт нарешті врегулювали багаторічний судовий конфлікт щодо спільного бізнесу — французької виноробні Château Miraval.

Так, колишнє подружжя досягло домовленості після кількох років судових суперечок, які розгорнулися навколо продажу частки акторки компанії, пов’язаній із російським бізнесменом.

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Про завершення цього етапу протистояння Джолі та Пітт повідомили у спільній заяві для медіа, пише The Guardian. Водночас подробиці домовленості та її фінансові умови сторони вирішили не розголошувати.

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«Ми врегулювали справу поза судом в інтересах нашої родини й не коментуватимемо це надалі. Будь-які коментарі в ЗМІ, що приписуються "джерелам", насправді не належать нікому з нас чи комусь із наших близьких», — йдеться у заяві колишнього подружжя.

Château Miraval / © Associated Press

Як відомо, причиною конфлікту став продаж частки Джолі у виноробному бізнесі. 2008 року актори придбали маєток Château Miraval у Франції, а згодом вклали значні кошти в розвиток виноробні та бренду рожевого вина. Саме там вони зіграли весілля 2014 року.

Після розлучення, про яке Джолі оголосила 2016 року, майбутнє спільного бізнесу стало предметом тривалих суперечок. 2021 року акторка продала свою половину виноробні за 164 мільйони доларів. Покупцем стала компанія, пов’язана зі Stoli Group — алкогольним бізнесом російського мільярдера Юрія Шефлера.

2022 року Пітт подав позов проти колишньої дружини. Він стверджував, що між ними існувала домовленість не продавати частки стороннім особам без згоди одне одного, а тому вважав дії Джолі незаконними. Актор також заявляв, що вона фактично передала контроль над бізнесом його конкурентам.

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Анджеліна Джолі та Бред Пітт / © Getty Images

Джолі зі свого боку заперечувала існування такої домовленості. У зустрічному позові вона заявила, що спочатку пропонувала продати свою частку безпосередньо Пітту, однак переговори зірвалися через його вимогу підписати угоду про нерозголошення.

За твердженням акторки, документ мав заборонити їй публічно говорити про інцидент домашнього насильства, який, за її словами, стався під час перельоту приватним літаком у вересні 2016 року. Джолі звинуватила колишнього чоловіка у фізичній та психологічній агресії щодо неї та дітей. Пітт ці звинувачення заперечував. ФБР розслідувало інцидент, однак 2016 року повідомило, що не продовжуватиме розслідування, а прокуратура США не висунула акторові обвинувачень.

Попри врегулювання спору між колишнім подружжям, судова історія виноробні не завершилася повністю. Пітт також судиться з Юрієм Шефлером та пов’язаними зі Stoli структурами. Ця частина процесу триває, тож домовленість Джолі та Пітта не означає завершення всіх юридичних суперечок навколо Château Miraval.

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