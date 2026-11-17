Джон Траволта / © Getty Images

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Американський актор Джон Траволта вперше відверто розповів про особисте життя після смерті дружини Келлі Престон та зізнався, чи готовий знову закохатися.

72-річний артист пережив важку втрату шість років тому, коли його дружина померла після боротьби з онкологічним захворюванням. Відтоді значну частину уваги він присвятив родині. Траволта самостійно виховував двох дітей — доньку Еллу та сина Бенджаміна. Особливо непростим цей період став для молодшого сина, якому на момент смерті мами було лише дев’ять років. Актор прагнув допомогти дітям пережити горе та повернути відчуття стабільності. Тепер, коли родина поступово оговталася від пережитого, він по-новому дивиться на власне майбутнє.

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Джон Траволта / © Associated Press

В інтерв’ю журналісту Крейгу Мелвіну Джон зізнався, що не виключає можливості нових романтичних стосунків. Ба більше, артист наголосив, що кохання завжди було невіддільною частиною його життя.

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«Що ж, любов — це все, це частина моєї особистості. То чи відкритий я до неї? Так», — поділився Траволта, повідомляє Daily Mail.

Джон Траволта / © Associated Press

Водночас актор пояснив, чому після смерті Келлі не поспішав шукати нову обраницю. Для нього було важливо насамперед подбати про дітей, які втратили маму в досить юному віці. Джон фактично взяв на себе обидві батьківські ролі та намагався зробити все, щоб донька й син змогли адаптуватися до життя без неї.

«Коли один із батьків іде, ти — і мати, і батько. Я це дуже відчув, але ти витягаєш себе за волосся з болота і робиш це. І потроху воно йде. Потроху йде», — пригадав артист.

Джон Траволта / © instagram.com/johntravolta

Зараз Траволта помічає, як із часом змінюється емоційний стан його дітей. За словами знаменитості, вони дедалі більше повертаються до повноцінного життя та знаходять приводи для радості.

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«Із кожним роком вони стають щасливішими і ще більше відновлюються. Тож ми в порядку. Ми в порядку», — запевнив Джон.

Нагадаємо, нещодавно позашлюбний син Арнольда Шварценеггера на рідкісному фото показав свою маму, яка була коханкою актора.

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