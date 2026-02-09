Джон Траволта на рідкісному фото показав, який вигляд мають його дорослі діти від покійної дружини

Джон Траволта / © Associated Press

Голлівудський актор Джон Траволта показав рідкісне фото з дорослими сином та донькою від покійної дружини.

Артист у своєму Instagram потішив сімейним знімком. Щоправда, кадр трішки архівний. Світлина була підготовлена для різдвяної листівки, а в Джона Траволти лише зараз дійшли руки, аби її опублікувати. Знімок був зроблений просто на вулиці. Актор позував поруч з усміхненими сином та донькою та ніжно їх обіймав.

"Мої прекрасні дітки в моїй запізнілій різдвяній листівці 2025 року. Сподіваюся, все буде добре", - зазначив актор.

Джон Траволта з дітьми / © instagram.com/johntravolta

Користувачі у коментарях просто засипало сімейство компліментами. Фани Джона Траволти писали, що його діти стали неабияк дорослими та ростуть красунчиками.

Зазначимо, Джон Траволта виховує 25-річну доньку Еллу та 15-річного сина Бенджаміна. Дружина знаменитості та мати дітей – акторка Келлі Престон – померла у липні 2020 року від раку молочної залози. В артиста ще був син Джетт, але його життя обірвалося 2009 року внаслідок нещасного випадку.

