Джон Траволта / © Associated Press

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Американський актор Джон Траволта показав дорослого сина-красеня від покійної дружини, акторки Келлі Престон.

Зірка Голлівуду опублікував світлину з Бенджаміном у своєму Instagram. На фото голомозий Траволта, який відростив густу бороду, обіймав сина, доки той мило усміхався перед об’єктивом фотокамери.

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Актор не просто так опублікував знімок. Річ у тім, що 23 листопада Бенджамін святкує день народження, йому виповнюється вже 16 років. Тож Траволта публічно привітав сина та адресував йому теплі та приємні слова.

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«Бене! Ти — сонячне світло мого життя!! З днем народження, мій сину!! Я люблю тебе», — звернувся до Бенджаміна актор.

Джон Траволта з сином / © instagram.com/johntravolta

Зазначимо, Джон Траволта виховує сина Бенджаміна та доньку Еллу. Діти з’явилися на світ у шлюбі актора з Келлі Престон. На жаль, у липні 2020 року вона померла від раку молочної залози. У пари ще був первісток — син Джетт. На жаль, його життя трагічно обірвалося 2009-го внаслідок нещасного випадку після нападу епілепсії.

Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Неля Шовкопляс на рідкісному фото показала синів-двійнят. Також знаменитість заінтригувала заявою.

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