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Джон Траволта розчулив фото з покійним сином і довів до сліз зверненням до нього
Зірка Голлівуду вшанував пам’ять свого первістка.
Голлівудський актор Джон Траволта розчулив фото з покійним сином, який трагічно пішов з життя у віці 16 років.
Знаменитість вшанував пам’ять первістка Джетта. Зірка Голлівуду у своєму Instagram опублікував архівне фото з сином. На знімку Траволта тримав маленького Джетта на руках, а хлопчик досліджував обличчя тата. Світлиною з сином зірка “Кримінального чтива” поділився не просто так. Річ у тім, що 13 квітня Джетту могло б виповнитися 33 роки.
“З днем народження, Джетт. Я так сумую за тобою! Люблю тебе завжди…”, — зворушливо написав актор.
Зазначимо, первісток Джона Траволти, якого народила акторка Келлі Престон, трагічно загинув 2 січня 2009 року. У Джетта в ванній кімнаті стався приступ епілепсії, під час якого він впав та вдарився головою. На момент смерті хлопцеві було 16 років.
Наразі Джон Траволта виховує двох дітей — 25-річну доньку Еллу та 14-річного сина Бенджаміна. Дружина актора 12 липня 2020 року померла від раку молочної залози.
Нагадаємо, нещодавно український співак Віталій Козловський вшанував пам’ять рідної людини. Артист показав фото з покійним батьком і зворушливо звернувся до нього.