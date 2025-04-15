Джонні Депп кардинально змінив зовнішність задля першої серйозної ролі після скандалу з Герд

Джонні Депп

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Американський актор Джонні Депп після скандального розлучення з ексдружиною, акторкою Ембер Герд, та численних судів повертається в кіно.

Артист зіштовхнувся зі скасуванням в Голлівуді. Утім, нарешті актор вперше за тривалий час отримав свою велику роль. Джонні Депп зніметься в трейлері американського режисера Марка Вебба Day Drinker (“П’яниця”), пише Variety. За сюжетом картини актор зіграє роль гостя яхти, який приховує чимало таємниць. Він знайомиться з барменкою, яку втілить Медлін Клайн, та небезпечною злочинницею у виконанні Пенелопи Крус. Обидва герої зіштовхнуться з інтригами, які пов’язані зі зловмисницею.

Більше подробиць про сюжет поки що невідомо. Натомість знімання картини вже розпочалися, а її прем’єра запланована на 2026 рік. Тим часом творці стрічки вже продемонстрували, який образ буде в Джонні Деппа. Актор задля ролі кардинально змінився. На екрані він постане з довгим сивим волоссям та бородою. Також артист одягнув лінзи, які змінюють колір очей, та приміряв діловий костюм.

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Джонні Депп у новому образі / © instagram.com/lionsgate

Зазначимо, Джонні Депп та Ембер Герд офіційно розлучилися на початку 2017 року. Після розриву акторка почала розповідати скандальні подробиці життя з зіркою Голлівуду. Зокрема, Герд в інтерв’ю британському таблоїду The Sun заявляла, що Депп — наркоман, аб’юзер та тиран. Актор тоді подав позов до суду проти видання, однак програв його.

У квітні 2022 року колишнє подружжя знову почало судитися. Актор подав позов до суду проти Герд через статтю в Washington Post, де вона стверджувала, що страждала від домашнього насильства. Врешті, суддя став на бік Деппа, а акторку звинуватили в наклепі.

Під час судів Джонні зіштовхнувся зі скасуванням у Голлівуді. Зокрема, його припинили кликати в проєкти та навіть звільняли з тих, де він вже знімався. Наприклад, у “Фантастичних звірях”, де Депп встиг зіграти у двох частинах, його замінили іншим актором. Під час скандальних судів з Герд у зірки Голлівуду була лише одна велика роль у фільмі “Жанна Дюбаррі”.