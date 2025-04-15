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- Гламур
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Джонні Депп кардинально змінив зовнішність задля першої серйозної ролі після скандалу з Герд
Артист після скасування в Голлівуді отримав свою першу велику роль.
Американський актор Джонні Депп після скандального розлучення з ексдружиною, акторкою Ембер Герд, та численних судів повертається в кіно.
Артист зіштовхнувся зі скасуванням в Голлівуді. Утім, нарешті актор вперше за тривалий час отримав свою велику роль. Джонні Депп зніметься в трейлері американського режисера Марка Вебба Day Drinker (“П’яниця”), пише Variety. За сюжетом картини актор зіграє роль гостя яхти, який приховує чимало таємниць. Він знайомиться з барменкою, яку втілить Медлін Клайн, та небезпечною злочинницею у виконанні Пенелопи Крус. Обидва герої зіштовхнуться з інтригами, які пов’язані зі зловмисницею.
Більше подробиць про сюжет поки що невідомо. Натомість знімання картини вже розпочалися, а її прем’єра запланована на 2026 рік. Тим часом творці стрічки вже продемонстрували, який образ буде в Джонні Деппа. Актор задля ролі кардинально змінився. На екрані він постане з довгим сивим волоссям та бородою. Також артист одягнув лінзи, які змінюють колір очей, та приміряв діловий костюм.
Зазначимо, Джонні Депп та Ембер Герд офіційно розлучилися на початку 2017 року. Після розриву акторка почала розповідати скандальні подробиці життя з зіркою Голлівуду. Зокрема, Герд в інтерв’ю британському таблоїду The Sun заявляла, що Депп — наркоман, аб’юзер та тиран. Актор тоді подав позов до суду проти видання, однак програв його.
У квітні 2022 року колишнє подружжя знову почало судитися. Актор подав позов до суду проти Герд через статтю в Washington Post, де вона стверджувала, що страждала від домашнього насильства. Врешті, суддя став на бік Деппа, а акторку звинуватили в наклепі.
Під час судів Джонні зіштовхнувся зі скасуванням у Голлівуді. Зокрема, його припинили кликати в проєкти та навіть звільняли з тих, де він вже знімався. Наприклад, у “Фантастичних звірях”, де Депп встиг зіграти у двох частинах, його замінили іншим актором. Під час скандальних судів з Герд у зірки Голлівуду була лише одна велика роль у фільмі “Жанна Дюбаррі”.